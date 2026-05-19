Mercato OL : C’est confirmé, Lyon tente un coup dingue en Suisse  

L’OL a déjà activé une piste offensive pour son mercato estival. Un prolifique attaquant macédonien pourrait débarquer à Lyon.

Mercato OL : Lyon fonce sur Elmin Rastoder

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Un buteur surprise affole l’OL. Pour lancer son recrutement estival, le club rhodanien cible Elmin Rastoder, l’avant-centre du FC Thoune. Lyon veut boucler ce dossier rapidement, car certains départs sont attendus cet été.

Endrick retourne au Real Madrid cet été. Son départ va laisser un vide immense dans l’effectif, tandis que l’avenir de Roman Yaremchuk reste très incertain malgré sa bonne fin de saison. De plus, les jeunes talents du club s’apprêtent à subir les assauts des recruteurs étrangers.

Des offres vont affluer pour Afonso Moreira et Pavel Sulc, même si les deux joueurs souhaitent rester entre Rhône et Saône. Lyon cherche donc l’oiseau rare. Le profil recherché par la direction est très précis : un joueur collectif, travailleur, frais et immédiatement efficace sur le terrain. Ce renfort idéal pourrait bien être Elmin Rastoder.

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Inconnu du grand public, cet attaquant macédonien de 24 ans brille actuellement en Suisse. Ses statistiques de la saison impressionnent : il affiche déjà 15 buts et 4 passes décisives sous les couleurs du FC Thoune. La cellule de recrutement de Lyon s’active en coulisses.

Selon les informations de Sky Sports Deutschland, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean veut finaliser ce transfert au plus vite. L’OL n’est pourtant pas seul sur le coup. Les performances remarquables du joueur en Super League ont également attiré l’attention de Hambourg, du Borussia Mönchengladbach et du Panathinaïkos.

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Son prix reste très abordable. Sous contrat pour un an encore, le joueur possède une valeur marchande estimée à 3 millions d’euros par Transfertmarkt. Même si la rude concurrence risque de faire grimper un peu le tarif, les pensionnaires du Groupama Stadium ne vont pas casser leur tirelire avant de s’offrir Elmin Rastoder.