Mercato : Le SRFC accélère pour le retour de Martin Terrier

Deux ans seulement après son départ, Martin Terrier pourrait faire son retour au SRFC lors de ce mercato estival. Selon Foot Mercato, le club breton pousse bien dans ce sens.

Mercato : Le SRFC s’active pour rapatrier Martin Terrier

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Le Stade Rennais n’a pas abandonné la piste menant à Martin Terrier. Déjà intéressé par un retour de son ancien attaquant à la fin du mois de juillet, le club breton continue de travailler sur ce dossier à l’approche des derniers jours du mercato estival, d’après Foot Mercato. Âgé de 29 ans et sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’au 30 juin 2029, le Français pourrait ainsi retrouver le SRFC après un passage réussi entre 2020 et 2024.

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Un retour constituerait évidemment une opération particulière pour le Stade Rennais. Entre 2020 et 2024, Terrier avait passé quatre saisons en Bretagne, où il s’était imposé comme l’un des éléments importants du secteur offensif. Le joueur connaît donc parfaitement le club et son environnement, ce qui faciliterait son adaptation.

Parti en Allemagne à l’été 2024 après quatre saisons passées en Bretagne, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a connu une expérience plus compliquée au Bayer Leverkusen, notamment en raison de plusieurs blessures. Malgré ces difficultés, son profil conserve une belle cote et l’hypothèse d’un retour au Roazhon Park reste pleinement d’actualité.

Selon les informations de Foot Mercato, la direction du SRFC souhaite toujours rapatrier Martin Terrier et pousse désormais pour obtenir son arrivée sous la forme d’un prêt. Une formule qui permettrait au Stade Rennais de renforcer son secteur offensif avec un élément connaissant parfaitement l’environnement du club et la Ligue 1.

Le Stade Rennais veut un prêt d’une saison

Toujours selon nos confrères, les dirigeants du Stade Rennais, en quête de renfort pour leur ligne offensive, aimeraient obtenir le prêt du natif d’Armentières pour la suite de l’exercice 2026-2027. Déjà passé avec succès par le Stade Rennais, Martin Terrier pourrait ainsi faire son grand retour chez les Rouge-et-Noir.

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Selon Foot Mercato, le club breton s’activerait pour rapatrier son ancien attaquant. L’entraîneur Franck Haise aimerait l’associer à Estéban Lepaul à la pointe de l’attaque du SRFC. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec Leverkusen dans cette dernière semaine de mercato.

Justement recruté aux Rouge et Noir par le club allemand il y a maintenant deux ans, l’ancien Strasbourgeois n’a pas été épargné par les blessures – avec notamment une rupture du tendon d’Achille – et le Roazhon Park ressemble à un endroit idéal pour se relancer.

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Pour rappel, il a également été question d’un intérêt de l’Olympique de Marseille en début de mercato, reste à savoir si celui-ci est toujours d’actualité.