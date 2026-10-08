OM : Frank McCourt lance officiellement le nouveau Fan Token

Frank McCourt et l’OM lancent une nouvelle opération commerciale. Son Fan Token sera disponible le 14 octobre prochain et permettra aux supporters phocéens d’accéder à des expériences exclusives autour du club.

OM : Frank McCourt entame un nouveau chantier avec Fan Token

L’Olympique de Marseille connait un début de saison inquiétant. Ses cinq défaites en six matchs passent très mal auprès des supporters. Bruno Genesio devra trouver la solution pour relancer l’équipe très vite. Cela passe par un succès ce dimanche sur la pelouse de Troyes. En attendant, le propriétaire de l’OM ouvre un nouveau chantier hors du terrain.

Frank McCourt et sa direction ont dévoilé ce jeudi 8 octobre 2026 le $OM. Il est question d’un jeton numérique destiné aux supporters marseillais. Il est pensé comme une porte d’entrée vers des avantages exclusifs. Le calendrier est même connu. Tout démarre le 14 octobre à 11 heures. Le club met sur le marché 250 000 tokens à prix fixe, soit 0,41 dollar pièce.

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La direction de l’OM a publié ce message : « Vous avez toujours rêvé de jouer au centre d’entraînement aux côtés de deux légendes du club? C’est ça, $OM. Le FAN TOKEN officiel de l’Olympique de Marseille arrive le 14 octobre à 11h00. C’est 250 000 $OM disponibles à $0.41 ».

Des avantages rêvés pour les supporters

Si tout est écoulé, la recette brute atteindrait 102 500 dollars. Cette somme ne correspond pas forcément au gain réellement perçu par l’Olympique de Marseille, la plateforme numérique Socios.com conservera vraisemblablement sa part. La vente du jeton s’effectuera en deux temps.

Entre 11h et 19h, chaque supporter peut acheter 100 jetons au maximum. À partir de 19h, la limite individuelle saute, dans la mesure des stocks restants. L’OM a d’ailleurs a dressé un catalogue d’expériences graduées selon le nombre de jetons détenus. Dès un seul $OM, il devient possible de voter à certains sondages officiels.

Vous avez toujours rêvé de jouer au centre d’entraînement aux côtés de deux légendes du club? 🔵⚪



C’est ça, $OM.



Le FAN TOKEN® officiel de l’Olympique de Marseille arrive le 14 octobre à 11h00 CEST.



250 000 $OM disponibles à $0.41.



🔗 https://t.co/hhmbdltzWY pic.twitter.com/UVVDGRDCKf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2026

À partir de 25 jetons, on peut viser des invitations VIP à la « Table des Légendes » lors de réceptions du Havre, de Nice ou de Lille. À 50, c’est l’opportunité de suivre une rencontre depuis les vestiaires. Et à 100, de vivre un déplacement européen aux côtés du club.

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Le palier de 150 jetons ouvre des perspectives les plus spectaculaires. Il sera possible « d’approcher les joueurs, participer au rituel du drapeau avant le coup d’envoi ou de s’entraîner sur les terrains du centre d’entraînement comme un professionnel voire croiser le fer avec une ancienne gloire de l’Olympique de Marseille »

Quelques conditions mises en place

Posséder des Tokens ne donne cependant aucune garantie. Chaque activité reste soumise à des critères d’éligibilité, aux places disponibles et au système de récompenses de Socios.com. Autre point à ne pas négliger : ces jetons peuvent être échangés sur des plateformes compatibles, et leur cours variera. Un supporter peut donc voir la valeur de son achat grimper, mais aussi baisser.

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Cette opération commerciale confirme en tout cas la volonté de Frank McCourt de multiplier les sources de revenus. Elle permet aussi à l’OM de s’inviter dans l’univers des actifs numériques et de resserrer les liens avec sa communauté.