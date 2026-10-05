Accueil - Mercato OM - OM : Hojbjerg blessé avec le Danemark, l’hécatombe se poursuit

Pierre-Emile Hojbjerg s’est blessé dimanche soir avec le Danemark lors du déplacement au Pays de Galles. Il a quitté la pelouse après seulement dix minutes de jeu. Le milieu de l’OM, touché a priori musculairement, rejoint ainsi une infirmerie olympienne qui continue de se remplir durant cette trêve internationale.

Pourquoi Hojbjerg inquiète-t-il déjà l’OM ?

La trêve internationale tourne décidément au mauvais scénario pour l’Olympique de Marseille. Après Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli, Pierre-Emile Hojbjerg a à son tour été contraint d’abandonner ses partenaires avec l’équipe nationale de Danemark. Le milieu de terrain de 31 ans n’aura passé qu’une dizaine de minutes sur la pelouse de Cardiff avant de demander son remplacement.

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Le capitaine danois s’est arrêté après une course, sans qu’un contact avec un adversaire ne soit visible. Assis sur la pelouse, il a immédiatement fait signe au banc qu’il ne pouvait pas poursuivre. Andreas Skov Olsen l’a remplacé, tandis que Joachim Andersen a récupéré le brassard de capitaine.

Que s’est-il réellement passé à Cardiff ?

Les premières indications orientent vers un problème musculaire, mais la nature exacte de la blessure et surtout sa gravité restent encore à déterminer. C’est précisément ce qui laisse l’OM dans l’attente. Aucune durée d’indisponibilité n’est encore connue et les examens médicaux devront apporter les premières réponses.

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Cette sortie est d’autant plus frustrante que Hojbjerg avait disputé l’intégralité des trois précédentes rencontres du Danemark. Malgré des critiques récentes à propos de son association au milieu avec Morten Hjulmand, le joueur demeure un élément central de sa sélection. À Cardiff, son corps a toutefois décidé de couper court aux débats. Pas besoin de carton rouge quand les muscles sifflent eux-mêmes la fin du match.

Comment Marseille va-t-il absorber ce nouveau coup dur ?

Pour Bruno Genesio, la mauvaise nouvelle tombe au moment où le milieu marseillais manque déjà de solutions. L’absence potentielle de Pierre-Emile Hojbjerg viendrait encore fragiliser un secteur essentiel dans le dispositif olympien, alors que le calendrier de Ligue 1 ne laissera aucun véritable répit au groupe.

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Le club phocéen devra néanmoins attendre les conclusions médicales avant de tirer des plans définitifs. Une gêne légère pourrait permettre un retour rapide, tandis qu’une lésion musculaire plus importante modifierait complètement les plans du staff. Pour l’instant, la prudence domine donc les spéculations.

Qui peut désormais tenir le milieu marseillais ?

Une éclaircie existe malgré tout dans ce tableau peu réjouissant. Tochukwu Nnadi, touché au genou lors du déplacement à Monaco, a effectué son retour samedi à l’occasion du match amical perdu 1-0 par Marseille contre Montpellier. Sa réapparition offre une solution supplémentaire à Genesio si Hojbjerg devait manquer le prochain rendez-vous.

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L’association entre Nnadi et Nouhoum Kamissoko dans le double pivot pourrait ainsi redevenir une option sérieuse. L’OM doit justement préparer son déplacement à Troyes, programmé dimanche à 20h45. Avec Cornelius déjà annoncé forfait pour la saison, Gouiri et Abdelli également touchés, le moindre pépin supplémentaire commence à peser lourd.

Une trêve internationale qui coûte cher à Marseille ?

Le cas Pierre-Emile Hojbjerg s’ajoute donc à une série qui commence à inquiéter sérieusement le staff marseillais. En quelques jours, quatre joueurs liés à l’Olympique de Marseille ont connu des problèmes physiques avec leurs sélections respectives, avec des situations dont les durées d’absence sont très différentes.

Pour Marseille, l’enjeu est désormais double : récupérer rapidement ses internationaux et éviter que cette trêve ne transforme les prochaines journées en véritable casse-tête. La priorité sera d’abord de connaître le diagnostic concernant Hojbjerg. Car avant de penser au remplacement du capitaine danois, Bruno Genesio doit surtout savoir combien de temps il devra éventuellement composer sans lui.