OM : Grégory Lorenzi dément des tensions avec Bruno Genesio

Le directeur de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, est sorti du silence à quelques jours de la reprise. Il assure que son entraîneur Bruno Genesio restera en place en dépit des rumeurs concernant une possible démission.

Bruno Genesio agacé, mais pas de rupture à l’OM

Bruno Genesio est-il sur le départ ? La question circulait avant la trêve internationale. Surtout que RMC Sport évoquait une possible démission de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Ce dernier serait déçu par la tournure des événements. Son équipe a réalisé un début de saison catastrophique. Cinq défaites sur ses six dernières sorties. Sans parler d’un mercato bloqué dans le sens des arrivées.

Bruno Genesio savait au moment de son arrivée à l’OM qui allait perdre plusieurs tauliers. Mais il ne s’attendait pas à signer aucune recrue recrue cet pour compenser ces nombreux départs. Mason Greenwood, Facundo Medina, ou Leonardo Balerdi ou encore Geronimo Rulli, tous sont partis. Tant de motifs de déception pour l’ancien coach du LOSC.

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Celui-ci, depuis son arrivée, multiplie les petites phrases visant Frank McCourt et entretient le flou sur son avenir à l’OM. Interrogé par L’Equipe, Grégory Lorenzi a mis un terme à ces spéculations. Le dirigeant marseillais explique que l’agacement du coach s’explique par la frustration de voir une équipe produire du jeu sans en tirer de résultats. Il écarte cependant toute idée de conflit interne.

Grégory Lorenzi rassure sur son avenir

Grégory Lorenzi déclare : « Non, il n’y a pas de démission. Le coach s’est engagé avec nous jusqu’en 2028. On se projette avec Bruno et il n’y a pas de sujet là-dessus tout simplement ». Une rupture n’est pas à l’ordre du jour, puisque Bruno Genesio est lié au club jusqu’en 2028. La direction de l’OM se projette avec lui en dépit du manque de résultats

Après cinq journées, l’Olympique de Marseille plane dans la zone de rélegation. Le club occupe actuellement l’avant-dernière place du championnat. Cette position est inconfortable pour un club du calibre de l’OM. La crise financière pèse aussi sur l’ambiance générale et alimente les tensions autour du projet sportif. Reste à savoir si le discours de Bruno Genesio suffira à rassurer des supporters inquiets.

Des réductions de salaire entamées à l’Olympique de Marseille

Le directeur sportif de l’OM défend une stratégie claire : renégocier à la baisse les salaires des joueurs et passer chaque budget au crible. Le staff marseillais a déjà été sensiblement allégé par rapport à la saison dernière.

Grégory Lorenzi compte : « négocier des réductions de salaire avec les joueurs. On regarde tous les budgets. On a beaucoup réduit le staff par rapport à l’année dernière. Je n’aime pas quand on est dans le confort. Je veux que ce soit efficace. On ne va pas prendre des gens pour prendre des gens ».

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Reste désormais à savoir comment Genesio abordera ses prochaines prises de parole. Le prochain match de l’OM aura lieu ce dimanche 11 octobre 2026 face à Troyes. Les Phocéens devront l’emporter pour sortir de cette zone rouge.