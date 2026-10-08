OM : Nouvelle alerte pour Genesio, Egan-Riley inquiète avant Troyes

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour l’OM. Son entraîneur Bruno Genesio doit composer avec une nouvelle inquiétude en défense. C. J. Egan-Riley est touché à la cheville. Le défenseur anglais pourrait manquer le déplacement à Troyes.

OM : Genesio avec une défense décimée, Egan-Riley gêné à la cheville

La trêve internationale est terminée. Mais elle n’aura pas apporté la sérénité tant espérée du côté de l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio voit les inquiétudes s’accumuler au sein de son effectif. Notamment en défense, où C. J. Egan-Riley n’est pas certain d’affronter Troyes dimanche soir.

La Provence rapporte que le défenseur anglais souffre d’une gêne à la cheville, que le quotidien sportif décrit comme « une cheville qui grince ». Ce souci physique a empêché CJ Egan-Riley de disputer le match amical face à Montpellier (défaite 0-1) le week-end dernier. Le staff marseillais a préféré ne prendre aucun risque.

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Cette nouvelle tombe mal pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est déjà privé de plusieurs joueurs. Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg vont manquer plusieurs semaines de compétitions. Tandis qu’Amine Gouiri et Himad Abdelli sont toujours à l’infirmerie. Un élément vient toutefois tempérer l’inquiétude à l’OM.

L’Olympique de Marseille ne prendra aucun risque

Egan-Riley a retrouvé le chemin des entraînements mardi. Un signal plus ou moins rassurant qui laisse penser que la blessure du joueur de 23 ans n’est pas sérieuse. Sauf que sa présence sur la pelouse de Troyes n’est nullement garantie. Bruno Genesio et son staff vont suivre attentivement son évolution jusqu’au dernier moment avant de trancher.

🚨 CJ Egan-Riley a une cheville "qui grince" et a repris l'entraînement depuis mardi.



Il était absent face à Montpellier.



S'agit-il de la même cheville que face à Strasbourg où il a été contraint de sortir ?



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/S1VKWXTKxE — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 8, 2026

Cette incertitude s’ajoute à une situation déjà délicate dans le secteur défensif. Comme évoqué plus haut, Derek Cornelius est indisponible durant trois mois. Cela prive Bruno Genesio d’un roc en défense jusqu’à la fin de l’année. Quant à Bamo Meïté et Alexi Koum, ils peinent encore à trouver leurs marques. Ils manquent de repères au sein du groupe.

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En clair, les solutions ne sont pas pléthoriques dans la défense de l’Olympique de Marseille. Chaque absence supplémentaire pèse lourd dans les choix du technicien marseillais et dans l’élaboration de son onze de départ.

Le suivi médical sera déterminant

L’équation est donc loin d’être simple pour Bruno Genesio. Entre un défenseur à surveiller, un milieu absent et un attaquant incertain, la préparation du déplacement à Troyes ressemble à un casse-tête. L’incertitude plane désormais autour d’Egan-Riley. La composition du groupe marseillais sera scrutée de très près.

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Le suivi médical sera donc déterminant d’ici dimanche. L’Olympique de Marseille devra composer avec ses forces disponibles et espérer que ses cadres soient en mesure de répondre présents. Une victoire contre l’ESTAC est nécessaire pour sortir de la zone de la relégation. Marseille étant 17eme après cinq journées.