Accueil - Mercato OM - Propriétaire de l’OM : Frank McCourt et l’actionnariat du club

Le propriétaire de l’OM est l’Américain Frank McCourt. Il a racheté l’Olympique de Marseille le 17 octobre 2016 à Margarita Louis-Dreyfus. Depuis avril 2026, le club est présidé par Stéphane Richard, ancien patron d’Orange.

Qui est le propriétaire de l’OM ?

Homme d’affaires américain, ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers, Frank McCourt a payé environ 45 millions d’euros pour l’OM en 2016, selon l’AFP citée par World Soccer Talk. Il détient le club via McCourt Europe.

Il le finance par des augmentations de capital régulières. Le 16 juillet 2026, une nouvelle opération de 50,2 millions d’euros a été souscrite par McCourt Europe. Selon L’Équipe, les pertes cumulées depuis son arrivée avoisinent 500 millions d’euros.

Les propriétaires successifs

Propriétaire de l’OM : Frank McCourt et l’actionnariat du club 6

Bernard Tapie prend le contrôle du club le 12 avril 1986 et le conduit au sacre européen de 1993, avant l’affaire VA-OM. Robert Louis-Dreyfus, patron d’Adidas, devient propriétaire en 1996 et le reste jusqu’à sa mort en 2009. Sa veuve, Margarita Louis-Dreyfus, cède l’OM à McCourt sept ans plus tard.

Les présidents et la direction en 2026

Jacques-Henri Eyraud préside le club de 2016 à 2021, puis Pablo Longoria jusqu’à début 2026. Après un intérim d’Alban Juster, Stéphane Richard est nommé le 10 avril 2026. « L’OM a besoin d’un leader fort, avec une expérience exécutive », expliquait alors Frank McCourt, selon Foot Mercato.

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Grégory Lorenzi, ancien de Brest, est directeur sportif depuis le 28 mai 2026, à la place de Medhi Benatia. Bruno Genesio entraîne l’équipe depuis le 1er juillet 2026.

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Le propriétaire de l’OM veut-il vendre ?

Les rumeurs de vente reviennent régulièrement. En 2020, le clan McCourt dément toute discussion avec Mohamed Ajroudi et parle d’une tentative de déstabilisation. En 2023, une rumeur de rachat saoudien reste sans suite. Le 29 mars 2026, Frank McCourt a indiqué chercher de nouveaux investisseurs minoritaires, sans évoquer de cession.

Le rachat de RMC Sport par le groupe de l’armateur Rodolphe Saadé, sponsor de l’OM, relance les spéculations, mais aucun projet de reprise n’a été annoncé. Le propriétaire de l’OM envisage aussi, selon des informations relayées en octobre 2026, d’investir dans le centre de formation.

Les ventes record de l’OM

Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe en juillet 2026 pour environ 40 millions d’euros, record du club, dont une part revient à Manchester United. Avant lui, Michy Batshuayi (39 millions d’euros, 2016) et Didier Drogba (38,5 millions, 2004) avaient été vendus à Chelsea.

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Propriétaire de l’OM : les questions fréquentes

À qui appartient l’OM ?

Le propriétaire de l’OM est Frank McCourt, via McCourt Europe, depuis le 17 octobre 2016.

Combien Frank McCourt a-t-il payé l’OM ?

Environ 45 millions d’euros en 2016.

Qui est le président de l’OM ?

Stéphane Richard, depuis le 10 avril 2026.

L’OM est-il à vendre ?

Non. Frank McCourt cherche des investisseurs minoritaires mais n’a annoncé aucune cession. Toute l’actualité du club est sur notre page OM.