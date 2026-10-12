OM : Højbjerg et Cornelius, Genesio annonce des absences prolongées

Après la victoire de l’OM contre Troyes (0-2), Bruno Genesio a fait le point sur les blessures de Pierre-Emile Højbjerg et de Derek Cornelius. L’entraîneur marseillais a évoqué une absence prolongée pour le défenseur canadien, tandis que le milieu danois pourrait manquer le prochain rendez-vous face à Angers.

OM : Højbjerg et Cornelius, deux blessures qui assombrissent les perspectives marseillaises

La victoire obtenue par l’OM sur la pelouse de Troyes n’a pas effacé toutes les préoccupations marseillaises. En conférence de presse après le match, Bruno Genesio a livré des nouvelles peu rassurantes concernant deux joueurs indisponibles, dont les retours ne sont pas attendus dans les mêmes délais. Un succès précieux, certes, mais qui ne suffit pas à vider l’infirmerie.

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Le technicien a notamment insisté sur la situation particulière de Derek Cornelius, victime d’une blessure qu’il présente comme rare. Le défenseur canadien devrait rester éloigné des terrains jusqu’à la trêve hivernale. Une perspective difficile pour le staff, qui devra composer sans lui pendant plusieurs semaines et adapter ses choix défensifs en conséquence.

Cornelius éloigné des terrains jusqu’à la trêve hivernale

« Derek (Cornelius), on attend, parce que c’est une blessure assez rare, on sait déjà qu’il sera absent jusqu’à la trêve hivernale », a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse après la rencontre. Cette déclaration confirme que le retour du défenseur n’est pas imminent, même si la nature exacte de sa blessure et les détails de son évolution n’ont pas été précisés. Cette indisponibilité oblige l’encadrement marseillais à anticiper.

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Sans date de reprise plus précise, impossible de bâtir un calendrier de retour fiable. Le staff devra donc suivre l’évolution de son état avant d’envisager une réintégration progressive. Pour Cornelius, la priorité reste de retrouver pleinement ses moyens, plutôt que de précipiter un retour qui pourrait compliquer davantage la situation.

Højbjerg incertain pour Angers, un retour encore repoussé

Le cas de Pierre-Emile Højbjerg suscite également des interrogations. Le milieu danois devrait manquer la prochaine rencontre contre le SCO d’Angers, programmée dimanche à 15 heures. Bruno Genesio a toutefois laissé entrevoir une possibilité de retour la semaine suivante, sans garantir que le joueur sera prêt à reprendre la compétition.

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« Concernant Pierre (Emile Höjbjerg), je pense que ce sera trop juste pour la semaine qui arrive, mais on verra pour la semaine d’après », a précisé l’entraîneur. Cette formulation traduit une prudence assumée : le forfait contre Angers semble probable, mais la suite dépendra de l’évolution de son état physique.

Un effectif à réorganiser sans précipiter les retours

L’absence de Cornelius jusqu’à la trêve hivernale représente une contrainte durable, tandis que celle de Højbjerg pourrait être plus courte. Ces deux situations imposent au staff de répartir les responsabilités et de préserver l’équilibre collectif. Pour le milieu danois, aucun retour ferme n’a été annoncé ; pour le défenseur canadien, l’horizon reste nettement plus éloigné.

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Le calendrier pourrait donc peser sur les choix de Bruno Genesio dans les prochaines semaines. La victoire à Troyes apporte de la confiance, mais les blessures rappellent qu’une saison se construit aussi dans la gestion des absences. À Marseille, le défi sera de maintenir la dynamique sportive sans transformer l’infirmerie en invitée permanente du vestiaire.