Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ballo et Boakye en tête 48 heures, Pape Moussa Fall a déjà filé

Le classement des meilleurs buteurs de Ligue 2 n’a pas laissé l’ASSE savourer longtemps. Samedi, contre Rodez (2-0), Thierno Ballo et Augustine Boakye ont atteint la barre des 5 buts et rejoint la tête du classement des buteurs de L2. Lundi soir, Pape Moussa Fall a répondu par un doublé à Dijon, malgré la lourde défaite de Metz (4-2). L’attaquant sénégalais compte désormais 7 buts en 8 matchs, deux de plus que les deux Verts.

Meilleurs buteurs de Ligue 2 : trois Stéphanois dans le top 10

Derrière Fall, cinq joueurs partagent la deuxième place avec 5 réalisations : Ballo, Boakye, Ibrahima Baldé (Rodez), Damien Durand (Red Star) et Yaya Fofana (Reims). Irvin Cardona, que l’UNFP avait désigné joueur du mois d’août, arrive juste après avec 4 buts. Aucun autre club de Ligue 2 n’aligne trois joueurs à quatre buts ou plus. Le Red Star en a deux, avec Durand et Jovany Ikanga.

Le doublé de Fall, lui, n’a rien sauvé. Metz a sombré à Dijon pour la première de Grégory Proment sur son banc, et reste bloqué à 10 points, loin du duo de tête. Pour l’attaquant sénégalais, la course au titre de meilleur buteur ressemble pour l’instant à une affaire personnelle.

Augustine Boakye, Irvin Cardona et Thierno Ballo, le trio offensif de l’ASSE

Contre Rodez, Ballo a d’abord manqué le cadre sur une énorme occasion à la 5e minute, avant d’ouvrir le score dix minutes plus tard. Boakye a doublé la mise à la 55e après un sombrero sur son défenseur. Les deux buts sont venus d’une passe de Jakob Breum. Le récit complet de ce succès contre Rodez est à relire sur notre site.

15e : C'est ce qu'on appelle se rattraper en beauté ! Thierno Ballo ouvre la marque et récompense des Verts dominateurs ! 👊



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55e : L'appel, la passe, la finition ! C'est du haut niveau ça ! Quel but d'Augustine Boakye sur un service millimétré de Jakob Breum ! 🙂‍↔️



💚 2-0 🔴 #ASSERAF pic.twitter.com/x58jBiuUO2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 10, 2026

Pourquoi l’attaque de l’ASSE est-elle plus difficile à contenir ?

Avec 21 buts en 8 journées, Saint-Étienne marque presque deux fois plus que le Red Star et Metz, à 12 buts chacun. Le trio Ballo, Boakye, Cardona en a inscrit 14, soit deux buts sur trois. Breum ajoute 2 réalisations et 4 passes décisives, Cardona 5 passes en plus de ses buts.

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Chez les concurrents directs, la production est bien plus concentrée. À Metz, Fall a marqué 7 des 12 buts de son équipe. Au Red Star, Durand et Ikanga en cumulent 9 sur 12. Une défense qui ferme Fall éteint à peu près Metz. Face aux hommes d’Ian Cathro, il faut surveiller trois attaquants et un meneur de jeu capable de servir chacun d’eux.

Les trajectoires ne se ressemblent pas. Boakye a planté ses 5 buts lors des cinq dernières journées. En septembre, ses trois buts et sa passe décisive en trois matchs lui avaient valu une nomination aux trophées UNFP du joueur du mois. Ballo restait sur trois matchs de championnat sans marquer avant de se relancer pendant la trêve, avec un doublé en amical face à Sion. Les deux hommes sont liés au club sur la durée : jusqu’en juin 2030 pour l’Autrichien, juin 2028 avec une année en option pour le Ghanéen.

Red Star-ASSE, un duel de buteurs samedi

Le calendrier offre un test immédiat. Samedi 17 octobre à 20 heures, l’ASSE (1re, 19 points) se déplace au stade Bauer pour affronter le Red Star (2e, 17 points). Damien Durand, lui aussi à 5 buts, sera en face.

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Qui est le meilleur buteur de Ligue 2 en 2026-2027 ?

Après la 8e journée, Pape Moussa Fall (FC Metz) mène avec 7 buts. Thierno Ballo et Augustine Boakye, de l’ASSE, sont deuxièmes ex aequo avec 5 buts, aux côtés de Baldé, Durand et Fofana.

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