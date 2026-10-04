ASSE : Augustine Boakye rentre plus tôt après l’annulation du Ghana

Augustine Boakye va retrouver l’ASSE un jour plus tôt que prévu après l’annulation du match amical entre le Ghana et le Maroc. Le milieu offensif devrait ainsi reprendre l’entraînement avec les Verts dès mardi, une nouvelle appréciable pour Ian Cathro à l’approche de la reprise du championnat.

ASSE : Pourquoi Augustine Boakye va-t-il retrouver Saint-Étienne plus tôt ?

La trêve internationale devait encore retenir Augustine Boakye avec le Ghana, mais son programme vient de connaître un sérieux coup de frein. Comme l’a annoncé l’Association Ghanéenne de Football (GFA), la rencontre prévue dimanche entre les Black Stars et les Lions de l’Atlas du Maroc a finalement été annulée.

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Le Stéphanois, qui avait participé aux deux premières rencontres de sa sélection durant ce rassemblement, pourra donc regagner le Forez plus rapidement. Cette modification du calendrier constitue une petite éclaircie pour Ian Cathro et l’AS Saint-Etienne.

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Alors que les rassemblements internationaux privent habituellement les entraîneurs de plusieurs éléments, le technicien écossais pourra récupérer son milieu offensif avant la date initialement envisagée. Dans une période où chaque séance compte, un jour supplémentaire n’a certes rien d’une révolution, mais il ne se refuse pas.

Que s’est-il passé entre le Ghana et le Maroc ?

Le Ghana devait affronter le Maroc pour son dernier rendez-vous de cette trêve, mais les Black Stars ont finalement renoncé à cette opposition. La Fédération ghanéenne n’a pas officiellement détaillé les raisons de cette annulation, laissant planer quelques interrogations autour de la décision.

Deux pistes sont toutefois avancées : un nombre conséquent de joueurs indisponibles en raison de blessures et des tensions liées à d’éventuelles primes de match non versées. Rien ne permet, à ce stade, de retenir définitivement l’une de ces explications.

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De son côté, le Maroc ne restera pas les bras croisés à attendre son adversaire et doit finalement affronter le Mali. Le rassemblement ghanéen devrait malgré tout se poursuivre. Boakye, lui, n’aura donc pas besoin d’attendre cette troisième rencontre pour préparer son retour vers le Forez.

Augustine Boakye peut-il déjà se projeter sur la reprise avec l’ASSE ?

Comme annoncé, le retour du milieu de terrain offensif Stéphanois à l’entraînement est programmé pour mardi. Cathro pourra donc rapidement retrouver un joueur qui avait particulièrement marqué les esprits avant son départ en sélection. Avec le Ghana, Augustine Boakye a participé aux deux premiers matchs de la fenêtre internationale.

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À chaque fois entré en jeu, il n’a cependant pas réussi à inverser la tendance pour les Black Stars, battus successivement par la Côte d’Ivoire (2-0) puis par la Gambie (2-4). Deux rencontres compliquées pour le Ghana, mais une expérience supplémentaire pour le joueur stéphanois.

Le principal point d’interrogation concerne désormais son état physique après ce rassemblement. Aucun problème particulier n’est signalé concernant le joueur. Son retour anticipé permettra surtout au staff de vérifier rapidement sa condition et de le remettre progressivement dans le rythme collectif.

Trois buts, une passe : pourquoi Boakye arrive avec de solides arguments pour le trophée UNFP ?

Cette rentrée anticipée prend encore davantage de relief au regard du début de saison du milieu offensif. En septembre, Augustine Boakye a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en seulement trois matchs, des statistiques qui lui ont permis de s’installer parmi les joueurs offensifs les plus en vue de l’ASSE.

Cette efficacité lui vaut d’ailleurs une nomination pour le trophée UNFP du joueur du mois de septembre. Il doit notamment composer avec Damien Durand du Red Star et Yaya Fofana de Reims pour tenter de succéder à son coéquipier Irvin Cardona, récompensé en août.

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Pour Ian Cathro, le calcul est donc assez simple : récupérer rapidement Boakye, c’est disposer plus tôt d’un élément en confiance. Après une trêve internationale qui aurait pu l’éloigner davantage du Forez, le calendrier vient finalement offrir aux Verts une petite faveur. Et dans une saison où les détails peuvent peser lourd, même vingt-quatre heures peuvent parfois avoir leur importance.