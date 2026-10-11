Accueil - Mercato ASSE - Classement Ligue 2 : l’ASSE en tête avant d’aller défier le Red Star

Le classement de Ligue 2 après la 8e journée garde l’AS Saint-Étienne seule en tête, avec 19 points. Vainqueurs de Rodez (2-0) samedi à Geoffroy-Guichard, les Verts conservent deux longueurs d’avance sur le Red Star, qu’ils iront défier samedi prochain au stade Bauer. Montpellier complète le podium. Dijon et Metz bouclent la journée lundi.

Classement Ligue 2 : l’ASSE a répondu au Red Star

Pendant quelques heures, samedi, le Red Star a occupé la première place. Les Audoniens venaient de s’imposer à Clermont (3-2), un succès qui mettait la pression sur Saint-Étienne avant la réception de Rodez en soirée.

La réponse stéphanoise est arrivée vite. À la 15e minute, sur un corner joué à deux, Thierno Ballo a reçu le ballon à l’entrée de la surface et croisé sa frappe. Augustine Boakye a fait le break à la 55e, d’un tir du droit à ras de terre rentré par le poteau, juste après avoir éliminé son vis-à-vis d’un sombrero.

Classement Ligue 2 : l'ASSE en tête avant d'aller défier le Red Star 6

Ce 2-0 se lit avec un peu de recul. Rodez a eu ses occasions en seconde période, et Gautier Larsonneur a dû s’interposer plusieurs fois. Le gardien est sorti à la 88e, touché au genou, remplacé par Mamour Ndiaye.

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Que dit la différence de buts des Verts ?

Avec six victoires, un nul et une seule défaite, Saint-Étienne affiche le meilleur bilan comptable du championnat. Le chiffre qui frappe le plus reste sa différence de buts : +13. Aucun autre club du haut de tableau ne dépasse +6, et le Red Star comme Montpellier plafonnent à +3.

Les deux poursuivants gagnent des matchs, mais rarement avec de la marge. En cas d’égalité de points en mai, ce matelas peut valoir une place. Il ne protège de rien dans l’immédiat, puisque deux points seulement séparent les deux premiers.

Montpellier, Reims et Nancy en embuscade

Montpellier a battu Grenoble (2-0) et grimpe à 15 points. Les Héraultais, troisièmes, restent à quatre longueurs du leader et prennent un point d’avance sur Reims.

Reims intrigue. L’équipe n’a toujours pas perdu en huit journées, mais elle compte déjà cinq matchs nuls pour trois victoires, dont ce 0-0 ramené de Nantes. Invaincu et pourtant quatrième avec 14 points, le club champenois paie son manque de victoires bien plus que ses défaites.

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Nancy a fait le travail contre Guingamp (1-0) et s’installe à la cinquième place avec 13 points. Les Lorrains devancent Annecy à la différence de buts (+2 contre +1). Pau et Sochaux suivent à 11 points. Entre le 4e et le 8e, il n’y a que trois points d’écart.

Quel impact pour Dijon-Metz lundi ?

Le dernier match de cette 8e journée ne touchera pas le haut du classement de la Ligue 2. Metz, 9e avec 10 points, et Dijon, 10e avec 9 points, comptent un match de retard. En cas de victoire, les Messins monteraient à 13 points et rejoindraient Nancy et Annecy. Un succès dijonnais porterait les Bourguignons à 12 points.

En bas, Laval occupe la dernière place avec 5 points. Clermont et Boulogne en ont 6, Rodez 7. Nantes, Guingamp, Dunkerque et Grenoble restent bloqués à 8 points, ce qui met la zone rouge à portée de quatre clubs supplémentaires.

Red Star-ASSE, premier vrai test au sommet

Samedi 17 octobre à 20 h, le Red Star reçoit Saint-Étienne au stade Bauer. Une victoire des Audoniens les ferait passer devant avec 20 points contre 19. Un succès stéphanois porterait l’écart à cinq longueurs, un vrai trou après neuf matchs.

Face à Rodez, l’ASSE a surtout montré qu’elle savait fermer un match, ce que Ian Cathro attendait depuis le 2-2 concédé à Metz alors que ses joueurs menaient de deux buts. Le déplacement à Saint-Ouen dira si cette maîtrise tient face à une équipe qui gagne même quand elle encaisse. Sans certitude sur la disponibilité de Larsonneur, le staff stéphanois aura une semaine chargée.

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