Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Boakye dévoile les consignes de Cathro avant le FC Nantes

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Augustine Boakye a livré quelques consignes de l’entraîneur de l’ASSE pour le faire progresser. Avant le match contre le FC Nantes, il se dit au top niveau.

ASSE : Boakye, une adaptation express au projet et à la tactique de Cathro

Joueur clé de l’équipe de l’ASSE cette saison, Augustine Boakye reconnaît avoir progressé sous les ordres du nouvel entraîneur des Verts. Il dévoile les conseils que Ian Cathro lui a prodigués, afin d’améliorer son jeu.

« Le coach me demande d’être collectif. De marquer, de faire marquer, d’aider l’équipe. Il m’a dit m’avoir observé la saison dernière et qu’on pouvait faire de bonnes choses ensemble. Je me suis adapté à son projet, sa tactique », a-t-il raconté en conférence de presse d’avant-match.

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En plus de s’être adapté rapidement au projet de jeu du nouveau coach de l’AS Saint-Etienne, le milieu offensif ghanéen avoue qu’apprendre le français l’a aussi aidé dans sa progression et dans son adaptation au football français. « Je pense avoir progressé. Ça passe par de bons entraînements, d’abord pour être bien physiquement. J’ai aussi progressé en français, ça m’a aidé à m’adapter », a-t-il expliqué.

Le Ghanéen est plus épanoui dans l’entrejeu de Saint-Etienne

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 9 titularisations en Ligue 2, ce début de saison, Augustine Boakye a franchi un palier à l’ASSE. Grâce à la confiance du technicien écossais, il est épanoui sur le terrain, notamment dans l’entrejeu.

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« Je préfère être au milieu, toucher souvent le ballon. J’ai découvert Jakob Breum (recrue estivale), qui est un joueur très intelligent. C’est facile de jouer avec lui dès qu’on le comprend ! Je prends beaucoup de plaisir, chaque match », a souligné le néo-international Ghanéen (2 sélections).

Augustine Boakye focalisé sur la montée en Ligue 1

Le numéro 20 de l’équipe de l’ASSE travaille désormais à améliorer ses performances. Mais il ne perd pas de vue l’unique objectif collectif du club stéphanois cette année. « Je fais tout mon possible pour atteindre l’objectif de montée en Ligue 1, celui clairement fixé », a-t-il déclaré.

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Buteur lors des cinq derniers matchs consécutifs des Verts, Augustine Boakye n’avait pas été en réussite contre le Red Star, samedi dernier au stade Bauer. La réception du FC Nantes devrait être une nouvelle opportunité pour lui de lancer une autre série.

La Coupe du monde, une riche expérience pour le buteur de l’ASSE

Par ailleurs, l’ancien joueur de Wolfsberger AC en Autriche est devenu international Ghanéen en juin 2026, à l’occasionde la Coupe du monde 2026. Il était dans l’équipe des Black Stars en Amérique, mais il est resté sur le banc. Il a finalement valisé ses premières capes avec le Ghana en septembre, lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2027).

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« La Coupe du Monde, c’était une grande expérience pour moi. J’ai joué avec de grands joueurs (pendant la préparation, ndlr), j’ai beaucoup appris. Je suis très content d’avoir porté ce maillot. J’ai aussi grandi avec plusieurs joueurs de la sélection, c’est bien de les retrouver sous ce maillot », se réjouit-il.