Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le Red Star dans une superbe dynamique avant Saint-Etienne

Avant le choc qui oppose le Red Star à l’ASSE, samedi prochain, l’entraîneur du club basé à Saint-Ouen a annoncé la couleur. Il s’attend à un match de haut niveau entre le dauphin et le leader du championnat.

Ligue 2 : L’ASSE toujours leader, le Red Star reste deuxième

Ayant disputé son match de la 8e journée de Ligue 2 samedi à 14h, le Red Star avait été leader provisoirement, grâce à sa victoire à Clermont (2 – 3). L’ASSE a finalement repris la première place du championnat, en gagnant son match contre Rodez AF dans la soirée (2 – 0).

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Les Stéphanois conservent ainsi leur avance de deux points sur les Audoniens, avant leur confrontation directe prévue le samedi 17 octobre 2026 (à 20 h). L’enjeu de cette rencontre est évidemment la première place de Ligue 2.

Perrinelle s’attend à un match compliqué contre Saint-Etienne

À l’issue de la victoire de son équipe contre Clermont Foot, Damien Perrinelle s’est immédiatement tourné vers la réception du leader au stade Bauer.

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« Nous avons désormais un rendez-vous compliqué qui nous attend, mais nous sommes tous impatients de recevoir l’AS Saint-Etienne, avec l’inauguration de notre nouvelle tribune et des supporters qui vont mettre le feu à Bauer. Nous avons hâte de vivre ce moment », a-t-il annoncé en conférence de presse.

Le Red Star sur une série de 4 victoires

Avant le choc de la 9e journée, l’équipe du Red Star est dans une superbe dynamique. Elle est sur une série de quatre victoires consécutives, dont trois à l’extérieur. Alors que l’ASSE a concédé une défaite à Dunkerque (2-1) et un match nul à Metz (2 – 2), avant de renouer avec la victoire face au RAF.

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L’entraîneur du club de la banlieue parisienne se réjouit de la bonne dynamique actuelle de son équipe et du plaisir procuré aux supporters. « Ce que j’aime surtout, c’est que nous nous donnons le droit de vivre de telles émotions. C’est avant tout ce que nous sommes en train de réaliser et les émotions que cela nous procure qui nous enthousiasment », a-t-il déclaré.

Course contre la montre pour récupérer les blessés

L’AS Saint-Etienne et le Red Star comptaient des absents lors de la journée précédente. Le capitaine Julien Le Cardinal, Mahmoud Jaber, Zuriko Davitashvili et Chico Lamba manquaient l’appel chez les Verts. Contrairement aux deux premiers, dont l’indisponibilité a été annoncée en conférence de presse d’avant-match, les deux derniers étaient des absents de dernières minutes.

Davitashvili s’est senti mal dans la nuit de vendredi à samedi, tandis que Chico a ressenti une petite gêne à son adducteur. Touché au genou lors de la victoire contre Rodez, Gautier Larsonneur n’a pas terminé le match.

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Il a été remplacé par Mamour Ndiaye, à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Selon Ian Cathro, le gardien de but titulaire des Verts souffre au niveau de l’articulation. « Il faudra pousser l’analyse » pour être plus précis sur la nature de sa blessure, d’après le coach.

Au Red Star, Damien Perrinelle était privé de cinq joueurs face à CF63 : Pierre Lemonnier (convalescence), Sekou Guindo (coup reçu), Guillaume Trani (aponévrose plantaire), Mahamadou Diawara et Kevin Cabral. Incertains avant le match, les deux derniers étaient finalement forfaits.

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Désormais, les deux entraineurs espèrent récupérer leurs blessés, d’ici samedi. À cinq jours du rendez-vous, le compte à rebours est donc activé pour les éventuels retours.