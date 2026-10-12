Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ballo et Boakye marquent et s’installent en tête des buteurs

Décisifs lors de la victoire de l’ASSE contre Rodez AF, Thierno Ballo et Augustine Boakye sont désormais co-leaders au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 2.

ASSE : Buteurs contre Rodez, Thierno Ballo et Augustine Boakye relancent les Verts

Reléguée provisoirement à la deuxième place par le Red Star, l’ASSE a repris la tête de la Ligue 2 grâce à sa victoire contre Rodez AF. Il reste certes encore un dernier match (Dijon FCO vs FC Metz) à disputer lundi, en clôture de la 8e journée du championnat, mais les Stéphanois sont assurés de la première place au classement.

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Ils ont repris le fauteuil de leader grâce aux buts de Thierno Ballo et Augustine Boakye. Le premier a ouvert le score à la 15e minute sur une passe décisive de Jakob Breum. Encore bien servi par ce dernier, le second a conforté l’avance des Verts d’un superbe geste technique à la 55e minute. Il a réalisé un sombrero du pied gauche et a enchaîné d’une frappe du pied droit.

Ballo et Boakye co-meilleurs buteurs de Ligue 2

Grâce à leur réalisation respective face au RAF, Thierno Ballo et Augustine Boakye ont rejoint le peloton de tête des buteurs de la Ligue 2. Ils comptent chacun 5 réalisations en 8 journées de championnat.

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Les deux attaquants de l’AS Saint Etienne sont co-leaders avec Ibrahim Baldé de Rodez AF, Pape Moussa Fall du FC Metz, Damien Durand du Red Star et Kader Yaya Fofana du Stade de Reims. Ils devancent désormais leur coéquipier Irvin Cardona, auteur de 4 buts en 8 matchs disputés. Cependant, ce dernier reste seul en tête du classement des passeurs décisifs de la Ligue 2 avec 5 offrandes.

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Dans ce dernier classement, les joueurs de l’équipe de Ian Catho sont également décisifs. Derrière Cardona, Jakob Breum est deuxième avec désormais 4 passes décisives, à égalité avec Ethan Clavreul du Stade Lavallois et Daouda Guindo du Stade de Reims. Augustine Boakye est aussi dans le Top 5 avec 3 passes.

Red Star vs ASSE : Face-à-face entre des joueurs décisifs

Choc entre le leader et son dauphin, le match de l’ASSE contre le Red Star sera aussi le duel des joueurs décisifs. La rencontre est programmée le samedi 17 octobre (20 h) au stade Bauer à Saint-Ouen.

Dans l’équipe de l’Étoile Rouge, Damien Durand (5 buts), Jovany Ikanga (4 buts et 2 passes décisives), Kevin Cabral et Islamdine Halifa sont les joueurs les plus décisifs. Mais les Stéphanois sont largement plus prolifiques que les Audoniens. Ils caracolent en tête avec 21 buts inscrits en 8 matchs, alors que leurs dauphins ont marqué seulement 12 buts.

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L’AS Saint Etienne est donc presque 2 fois plus décisive que le Red Star. Toutefois, cela n’est pas gage d’une victoire absolue des Verts sur les Verts et Blanc.