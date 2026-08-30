Transfert record : Yan Diomandé s’invite dans le top 5 mondial, derrière Neymar et Mbappé

Le Real Madrid a annoncé le 6 août 2026 un accord avec le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé, sous contrat jusqu’au 30 juin 2033. L’ailier ivoirien de 19 ans coûte 125 millions d’euros fixes, une somme qui peut grimper jusqu’à 140 millions avec les bonus. Aucun club n’avait jamais dépensé autant pour un joueur africain, et aucun n’avait dépensé autant au Real Madrid.

Combien a réellement coûté Yan Diomandé

La suite après cette publicité

Le communiqué officiel du club madrilène ne mentionne aucun montant. La ventilation vient des médias qui ont eu accès au dossier. ESPN parle de 125 millions d’euros fermes, plus 10 millions de bonus qualifiés de faciles à atteindre et 5 millions liés à des objectifs plus exigeants. Sky Sports évoque de son côté une opération pouvant grimper jusqu’à 120 millions de livres car Leipzig avait auparavant refusé une première offre de 100 millions d’euros.

Lire aussi : PSG : L’entourage de Barcola confirme son transfert à Liverpool

Le club allemand avait acheté le joueur 20 millions d’euros à Leganés en juillet 2025. Treize mois plus tard, il le revend six à sept fois ce prix. C’est la plus grosse vente de l’histoire du RB Leipzig, un club qui avait pourtant déjà encaissé de grosses sommes sur les ventes de Dayot Upamecano, Christopher Nkunku ou encore de Josko Gvardiol.

Sa place dans la hiérarchie mondiale dépend du barème retenu

Voici où le dossier Diomandé se glisse dans le classement établi par Top Mercato le 24 juillet 2026, avant même l’officialisation.

Rang Joueur Année Club acheteur Montant 1 Neymar 2017 Paris Saint-Germain 222 M€ 2 Kylian Mbappé 2018 Paris Saint-Germain 180 M€ 3 Ousmane Dembélé 2017 FC Barcelone 148 M€ 4 Alexander Isak 2025 Liverpool 145 M€ 5 Yan Diomandé 2026 Real Madrid 140 M€ (bonus inclus) 6 Morgan Rogers 2026 Chelsea 138 M€ 7 Elliot Anderson 2026 Manchester City 135 M€

Cinquième donc, si l’on additionne tout. Mais le calcul change si l’on s’en tient aux 125 millions garantis : à ce compte, l’Ivoirien partage la dixième place avec Florian Wirtz, recruté au même prix par Liverpool l’été précédent. Cette différence de méthode explique pourquoi certains médias l’ont annoncé quatrième et d’autres autour de la dixième marche. Les deux lectures sont défendables. La première suppose que Madrid versera bien la totalité des primes, ce qui reste à vérifier sur sept saisons.

À voir

Mercato : C’est fait, le PSG tient le successeur de Barcola

Un détail rarement relevé : trois des sept premières places de ce classement datent de l’été 2026. Le marché n’a jamais connu une telle concentration de dossiers à plus de 130 millions en quelques semaines.

Le record africain passe de 80 à 140 millions

Nicolas Pépé détenait ce record depuis son départ de Lille pour Arsenal en 2019, contre 80 millions d’euros. Bryan Mbeumo l’avait brièvement rejoint en 2025 avec son transfert de Brentford à Manchester United. Yan Diomandé ne bat pas ce record, il le fait exploser : 60 millions d’euros d’écart avec la marque de Pépé.

Lire aussi : Mercato OM : C’est officiel, Leonardo Balerdi s’en va !

Ironie de l’histoire, Pépé et Diomandé sont tous les deux ivoiriens, et tous les deux étaient sur le terrain le 30 juin dernier à Dallas quand les Éléphants ont quitté le Mondial suite à un revers face à la Norvège 1-2. Nicolas Pépé, lui, évolue aujourd’hui à Villarreal. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 6 millions d’euros, une chute en ruine.

Diomandé devient aussi le premier Ivoirien à porter le maillot du Real Madrid en équipe première.

D’un terrain d’Abidjan à Valdebebas en trois saisons

Le parcours du jeune ailier droit tient en quelques lignes et reste difficile à croire. Départ de Côte d’Ivoire pour la DME Academy de Daytona Beach, en Floride. Puis Leganés, d’abord avec la réserve, avant dix apparitions en Liga entre mars et mai 2025. Le club descend, lui est repéré. Leipzig mise 20 millions sur lui en juillet 2025.

À voir

Mercato OM : C’est officiel, Leonardo Balerdi s’en va !

Sa saison 2025-2026 en Bundesliga : 12 buts, 8 passes décisives, et le titre de meilleur jeune du championnat allemand. Vient ensuite la Coupe du monde. La Côte d’Ivoire sort deuxième du groupe E après des victoires contre l’Équateur (1-0) et Curaçao (2-0), une première qualification pour les matchs à élimination directe en quatre participations. Les Éléphants tombent 2-1 face à la Norvège en seizièmes de finale, sur un but tardif d’Erling Haaland, après avoir égalisé par Amad Diallo.

Le numéro 25 et un objectif assumé

La cérémonie d’accueil s’est tenue le 25 août à la Ciudad Real Madrid, en présence de Florentino Pérez et du président d’honneur Pirri. Diomandé y a reçu une réplique du stade, une montre et un maillot floqué du numéro 25.

Lire aussi : Mercato : Incroyable ! Le RC Lens détourne Todibo de l’OM !

Interrogé par Realmadrid TV le lendemain, il n’a pas botté en touche sur ses ambitions : « La Ligue des champions, pourquoi ne pas commencer cette année ? »

L’abidjanais a également rappelé avoir fait ses débuts professionnels au Santiago Bernabéu, sous le maillot de Leganés, dans un stade alors en travaux.

À voir

Mercato ASSE : Gazidis boucle le transfert d’Aïmen Moueffek

José Mourinho l’a d’abord lancé en cours de match à Espanyol, puis face à la Real Sociedad. Le technicien portugais gère un effectif où Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham occupent déjà les zones offensives. Diomandé arrive avec une particularité : le Real n’avait plus recruté d’ailier droit de formation depuis le départ de Gareth Bale.

D’autres sujets sur le mercato :

Mercato FC Nantes : Contrat, visite médicale… C’est bouclé pour Balthazar

À voir

PSG : L’entourage de Barcola confirme son transfert à Liverpool

Le jeune compatriote de Didier Drogba fera-t-il aussi bien que sa légende d’aîné sur les grands terrains de football de haut biveau européen ? Il y est attendu mais José Mourinho ne semble habité par aucune inquiétude quant à sa réussite à venir sous ses ordres. Il a d’ailleurs justifié le début timide du joueur par le fait qu’il « ne s’était plus entraîné à Leipzig avant son transfert.