Accueil - PSG mercato - PSG : Comment Luis Enrique prépare le retour de Gabriel Moscardo

Prêté depuis le début de saison à l’Espanyol Barcelone, où il n’a pas encore fait son trou, Gabriel Moscardo s’est longuement confié au quotidien catalan Sport et a notamment expliqué ce qu’attendait de lui Luis Enrique en vue d’un retour futur au PSG.

Mercato PSG : Ce que Luis Enrique attend de Gabriel Moscardo

Recruté pour 22 millions d’euros en janvier 2024, Gabriel Moscardo n’a toujours pas disputé un seul match avec le Paris Saint-Germain. Mais, le milieu de terrain prêté à l’Espanyol Barcelone garde la confiance de Luis Enrique. Dans une interview accordée au journal espagnol Sport, le joueur de 21 ans a raconté quelques confidences sur son départ en prêt cet été à l’Espanyol Barcelone.

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Suite à ses prêts au Stade de Reims et à Braga, l’ancien pensionnaire des Corinthians fait maintenant l’objet d’une troisième cession temporaire à l’Espanyol Barcelone. Gabriel Moscardo n’a pas choisi cette destination au hasard. Il assure que son entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos ont largement contribué à cette décision.

« En réalité, je ne parle pas beaucoup avec Luis Enrique, je parle plus avec Luis Campos. C’est lui qui transmet le message à Luis Enrique. Avant de venir à l’Espanyol, Luis Enrique a dit à Luis Campos qu’il aimerait que je parte en prêt dans une équipe d’un grand championnat. Et Luis Campos m’a dit que l’idéal c’était l’Espagne. Et c’est là que Monchi est apparu avec l’opportunité de rejoindre l’Espanyol. J’ai choisi l’Espanyol parce que Luis Enrique savait que ce serait une belle opportunité, dans un pays avec un très bon football », a avoué Gabriel Moscardo.

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Lié au PSG jusqu’en juin 2028, le jeune compatriote de Marquinhos a donc rejoint la Liga avec une consigne claire donnée par l’entraîneur parisien. « Il m’a dit que je devais être un acteur clé, disputer plus de matchs, être titulaire et accumuler du temps de jeu. Si tout cela se concrétise, et que j’inscris également des buts, je pense que je pourrai revenir au Paris Saint-Germain et aussi en sélection brésilienne.

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Je dois me concentrer là-dessus, sur le fait d’être titulaire et de marquer des buts, c’est ce que je dois faire », a ajouté le natif de Taubaté, qui sait donc ce qui lui reste à faire pour avoir une chance d’écrire son histoire à Paris. À Moscardo maintenant de s’imposer pour espérer avoir un jour sa chance au PSG