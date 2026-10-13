Accueil - PSG mercato - Manchester City : Enzo Maresca livre le plan pour battre le PSG

Le PSG et Manchester City se retrouvent en Ligue des Champions ce mercredi soir à l’Etihad Stadium pour le compte de la deuxième journée de la phase de Ligue. À la veillée de ce choc, Enzo Maresca, l’entraîneur du club anglais, a livré les clés pour battre l’équipe de Luis Enrique.

Enzo Maresca vise « le match parfait » pour battre le PSG

En attendant la conférence de presse d’Ousmane Dembélé et Luis Enrique, ce mardi à partir de 17h45, Enzo Maresca et Ruben Dias se sont présentés en conférence de presse en début d’après-midi, deux jours après leur belle victoire 3-0 à Liverpool et un jour avant le choc face au PSG en Champions League.

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S’il a été encore une fois beaucoup question du scandale qui secoue le club mancunien, accusé d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League durant des années, les deux Mancuniens ont forcément été interrogés aussi sur le choc de ce mercredi soir contre le double champion d’Europe en titre. Manchester City s’apprête à passer un sérieux test. Pour son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des Champions de la saison, le club anglais reçoit mercredi soir le Paris Saint-Germain.

À la veille du choc, Enzo Maresca n’a pas caché son admiration pour l’équipe construite par Luis Enrique et estime que ses joueurs devront frôler la perfection pour l’emporter. Face à des Parisiens, qui restent sur deux sacres consécutifs dans cette compétition, le successeur de Pep Guardiola attend une prestation de très haut niveau de la part de ses hommes.

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« Nous devons produire le match parfait contre le PSG parce que c’est la meilleure équipe d’Europe en ce moment, ils ont gagné les deux dernières Ligues des Champions », a déclaré le technicien italien, qui se dit confiant pour faire tomber le double champion d’Europe en titre. « Nous sommes capables de les battre. Que vaut City par rapport au PSG ? Je pense que nous sommes une bonne équipe. Où sommes-nous par rapport au PSG ? Je ne sais pas », poursuit Enzo Maresca, avant de reconnaître que la tâche ne sera pas de tout repos face à Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.

« Je sais à quel point ils sont bons, encore une fois ils ont gagné les deux dernières Ligues des champions. Mais je ne sais pas si nous sommes proches ou loin d’eux. Mais je sais que nous sommes une bonne équipe », a ajouté le tacticien de 46 ans.

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Après avoir insisté sur le statut européen des Parisiens, Maresca a donc fixé la barre très haut : City devra livrer un « match parfait » pour faire tomber le Paris Saint-Germain. Néanmoins, Enzo Maresca a reconnu que la tâche serait ardue pour Manchester City.