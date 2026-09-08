PSG – Bratislava : Enrique prêt à surprendre tout le monde !

En difficulté en Ligue 1, le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi avec la réception du Slovan Bratislava. Selon L’Équipe, Luis Enrique serait prêt à tout bouleverser dans sa composition de départ.

PSG : Vers un grand turnover de Luis Enrique contre Bratislava ?

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Le PSG retrouve la Ligue des Champions cette semaine avec la réception du Slovan Bratislava au Parc des Princes. Double tenant du titre, le Paris Saint-Germain vise désormais une troisième couronne européenne consécutive, mais doit d’abord mettre fin à une mauvaise série de quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues.

Avec deux petits points au compteur après trois journées de Ligue 1, Luis Enrique pourrait être tenté de faire tourner face au Slovan Bratislava, un adversaire à la portée des Rouge et Bleu. En effet, selon les informations recueillies par le journal L’Équipe, il faudrait s’attendre à un grand turnover pour ce retour sur la scène européenne.

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Malgré sa fébrilité de ce début de saison, Matvey Safonov est attendu dans les buts du PSG, tandis que Lucas Digne et Warren Zaïre-Emery occuperaient les couloirs. Nuno Mendes et Achraf Hakimi pourraient donc rester sur le banc, à en croire le quotidien sportif. Même constat pour Marquinhos avec la paire Ilya Zabarnyi – Pacho qui devrait débuter face aux hommes de Yaya Touré.

Un cran plus haut, Vitinha devrait enchaîner, épaulé par Dro Fernandez et Senny Mayulu. Devant, les recrues Ferran Torres et Mika Godts pourraient encadrer le Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Une attaque largement renouvelée pour tenter de relancer la machine parisienne.

La composition probable du PSG contre Bratislava

Gardien : Safonov

Défenseurs : Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Digne

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Milieux : Dro, Vitinha, Mayulu

Attaquants : Dembélé, Ferran, Godts.