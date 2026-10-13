Accueil - Mercato OM - Mercato : Romain Saïss, 36 ans et sans club, pari surprenant de l’OM

À 36 ans et sans club depuis l’été, Romain Saïss pourrait rebondir à Marseille. L’ancien capitaine du Maroc ferait partie des solutions étudiées par l’OM pour dépanner une défense décimée, avec un contrat court jusqu’en juin 2027. Trois ans après un premier rendez-vous manqué.

Romain Saïss, une réponse à la défense en lambeaux de l’OM

Le constat tient en deux noms. Leonardo Balerdi a quitté le club le 30 août pour l’AS Rome, prêté avec option d’achat, et personne n’est arrivé pour prendre sa place. Fin septembre, Derek Cornelius s’est blessé à la hanche à l’entraînement avec le Canada. Au moins trois mois d’absence.

Bruno Genesio bricole depuis. La victoire à Troyes (0-2), dimanche, a sorti l’équipe de la zone rouge et l’a hissée à la 13e place, mais elle ne règle pas le manque de bras derrière. L’idée d’un renfort immédiat n’est pas neuve : elle revenait déjà quand la piste d’un joker pour Bruno Genesio s’était envolée, fin septembre.

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Pourquoi un joueur libre change la donne du mercato OM

Romain Saïss © IconSport.

Saïss n’a plus de contrat depuis la fin de son aventure à Al-Sadd, au Qatar, le 1er juillet. Ce statut de joueur libre permet de l’enregistrer hors période de transferts, sans attendre l’ouverture du mercato d’hiver en janvier. Aucune indemnité à verser, aucun club vendeur à convaincre. Dans le mercato de l’OM, ce détail pèse lourd.

Le montage évoqué suit la même logique : engagement jusqu’en juin 2027, salaire modeste et primes au match. Pour un club qui a bouclé l’été sans la moindre recrue, l’opération se résume presque au seul risque sportif.

Un capitaine pour un vestiaire très jeune

Sur le papier, le profil coche des cases que l’effectif n’a plus. Défenseur central gaucher, Saïss compte 86 sélections avec le Maroc, dont il a porté le brassard à partir de 2019. Il a disputé cinq CAN et deux Coupes du monde, dont l’épopée de 2022 jusqu’en demi-finale. Six saisons à Wolverhampton, dont quatre en Premier League, puis un passage à Besiktas complètent un CV que peu de défenseurs encore disponibles en octobre peuvent présenter.

Il a fait ses classes en France, à Clermont, au Havre et à Angers. À la Commanderie, il retrouverait Nayef Aguerd, son partenaire de charnière chez les Lions de l’Atlas. Dans un groupe où Théo Vermot, Tadjidine Mmadi ou Nouhoum Kamissoko apprennent encore le très haut niveau, sa voix compterait vite.

Le précédent de 2023 et l’ombre de Marcelino

Les chemins se sont déjà croisés. À l’été 2023, sur le départ de Besiktas, Saïss avait discuté avec l’OM. Le dossier s’était refroidi après l’arrivée de Marcelino sur le banc. « Malheureusement avec l’arrivée de Marcelino, j’ai senti qu’ils commençaient à avoir certaines réticences », avait-il raconté à l’époque. Il avait fini par signer à Al-Sadd.

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Les risques d’un pari à 36 ans

Saïss fêtera ses 37 ans en mars. Sans club depuis juillet, il n’a plus joué en compétition depuis plus de trois mois. Sa fin de parcours en sélection a aussi été brutale : lors du match d’ouverture de la CAN 2025 face aux Comores, il était sorti en larmes sur blessure dès la 19e minute. Le 23 février 2026, il annonçait sa retraite internationale.

Avant de l’aligner, il faudrait compter deux à trois semaines de remise à niveau, et une visite médicale poussée avant toute signature. Si les examens sont bons, Genesio disposerait d’un défenseur opérationnel début novembre, à une période où Cornelius sera encore à l’infirmerie.

Romain Saïss à l’OM : les questions qui reviennent

Romain Saïss peut-il signer à l’OM avant le mercato d’hiver ?

Oui. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet 2026, il peut s’engager et être qualifié sans attendre janvier.

Quel âge a Romain Saïss ?

Né le 26 mars 1990 à Bourg-de-Péage, dans la Drôme, il a 36 ans.