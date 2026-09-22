Accueil - Mercato OM - Vente OM : McCourt lance un nouveau projet dans le Golfe

Les récentes manœuvres de Frank McCourt relancent les spéculations autour d’une future vente de l’OM. Le propriétaire américain explore activement des pistes du côté du Golfe afin d’attirer de nouveaux partenaires financiers.

Frank McCourt prépare-t-il une nouvelle étape pour la vente de l’OM ?

La suite après cette publicité

C’est une information qui ne manque pas de faire réagir les supporters olympiens. Le JDD rapporte que Frank McCourt explore actuellement plusieurs pistes dans la région du Golfe en vue de renforcer les finances de l’Olympique de Marseille. Cette démarche intervient dans un contexte sportif et économique compliqué pour le club phocéen.

L’OM connaît en effet un début de saison catastrophique. L’équipe de Bruno Genesio a enchainé cinq revers en six matchs et manque de profondeur sur le banc. Aucune n’a été signée cet été pour compenser les nombreux départs. Frank McCourt a décidé de fermer le robinet. Ce revirement stratégique a eu des répercussions sur le mercato phocéen et par ricochet sur l’équipe.

À voir

OM : Aucune demande de démission de Genesio selon La Provence

Lire aussi : Crise à l’OM : McCourt et Stéphane Richard vont enfin parler

Cette situation enflamme les critiques envers le milliardaire américain. De nombreux supporters réclament son départ. Les tribunes du Vélodrome lors du Classique OM-PSG (2-1) étaient même marquée de banderoles hostiles à son égard : « McCourt/Richard : nous ne laisserons pas notre club mourir », ou encore un cinglant « McCourt OUT ». Le Bostonien chercherait ainsi nouvelles ressources financières pour relancer son club.

Quels sont les investisseurs intéressés ?

Cette quête de capitaux au Moyen-Orient ne signifie pas pour autant que Frank McCourt prépare une vente imminente de l’OM. Plusieurs scénarios sont envisagées comme l’arrivée d’un actionnaire minoritaire, un partenariat stratégique ou encore une restructuration financière.

Lire aussi : OM vs PSG : Riolo détruit Bruno Genesio après la défaite

À voir

Mercato: Ferran Torres drague publiquement Pedri pour le PSG

Le journaliste Guillaume Dacquet estime que cette fuite pourrait ainsi annoncer un changement significatif dans la stratégie de McCourt. Surtout que le Moyen-Orient ne se limite pas à l’Arabie saoudite. Guillaume Dacquet explique : « c’est totalement volontaire de faire fuiter tout ceci en ce moment. On approche bientôt d’un gros tournant ? ».

Foot Mercato précise d’ailleurs que l’Iran, le Koweït, Oman ou encore les Émirats arabes unis figurent parmi les pistes évoquées. Ces pays pourraient investir à l’Olympique de Marseille si Frank McCourt décidait d’ouvrir davantage son capital. Aucune offre concrète ni négociation ne s’est concrétisée pour le moment.

Pourquoi une arrivée saoudienne reste-t-elle compliquée ?

Le président Stéphane Richard a d’ailleurs récemment cherché à calmer les spéculations autour d’une possible vente de l’OM. Il assurait que Frank McCourt reste pleinement engagé à Marseille. « Frank McCourt est un actionnaire présent, engagé. Il le démontre pour la saison qui vient. Il a déjà annoncé qu’il était prêt à accueillir des partenaires au capital de l’OM », assurait Stéphane Richard sur RMC Sport.

🚨 Vente OM : plusieurs pistes au Moyen-Orient évoquées



Selon Foot Mercato, l’Iran, le Koweït, Oman ou encore les Émirats pourraient théoriquement s’intéresser à l’OM si Frank McCourt ouvrait la porte à une vente.



⚠️ Aucune offre ni négociation concrète à ce stade. pic.twitter.com/SS7pKczrZh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2026

Le propriétaire ne ferme donc pas la porte à l’arrivée de nouveaux partenaires. Cette position laisse donc plusieurs options ouvertes pour l’avenir de l’OM, sans confirmer pour autant un projet de vente. Même si l’hypothèse d’un rachat du club phocéen par l’Arabie saoudite continue de faire rêver des supporters. Le journaliste Nabil Djellit a d’ailleurs les ardeurs sur ce dossier très sensible.

Lire aussi : OM-PSG : Une 4e défaite de suite et Marseille est déjà relégable

À voir

ASSE : Onze internationaux absents, Cathro tient cinq renforts

Il a expliqué que racheter l’OM implique également d’assumer son environnement particulier. La passion des supporters, l’identité très forte du club et le contexte marseillais pèsent dans la réflexion d’éventuels investisseurs. « Il faut racheter l’OM avec un environnement et le prendre en compte. Et ça refroidit du monde parfois », temporise Nabil Djellit sur RMC.

OM : On en sait plus sur les blessures de Amine Harit et Paixão

Ce type de transaction est donc loin d’être acquis. Frank McCourt doit surtout répondre aux difficultés actuelles de l’Olympique de Marseille. Le milliardaire américain devrait s’exprimer sur cette situation durant cette trêve interne. Sa prise de parole est très attendue.