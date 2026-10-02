Accueil - Mercato OM - Départ de Genesio à l’OM : le précédent lillois qui inquiète vraiment

Bruno Genesio aborde la trêve internationale avec cinq défaites d’affilée toutes compétitions confondues et un OM 17e de Ligue 1, avec 3 points. À La Provence, on redoute moins la pression qui pèse sur l’entraîneur de l’OM que sa lassitude. Son hiver lillois qui l’avait poussé à la démission refusée donne plus de poids à cette crainte.

Pourquoi La Provence redoute un départ de Bruno Genesio

Fabrice Lamperti couvre l’OM pour La Provence, où il est rédacteur en chef chargé du club. Interrogé par Goal, il juge la position de l’entraîneur plus solide que ne le laisse croire le classement, et situe le danger ailleurs.

« L’OM sait qu’il a un grand entraîneur, et dans la situation actuelle, c’est peut-être presque inattendu d’avoir un tel entraîneur, à cause de toutes les restrictions. Donc je ne pense pas qu’il soit sous une pression excessive. Au contraire, on lui fait confiance, parce que l’équipe joue plutôt bien, malgré les cinq défaites consécutives. Il manque de profondeur d’effectif, il n’y a pas assez de remplaçants. La question que nous nous posons est de savoir si Bruno Genesio finira ou non par être découragé par tout cela, et par partir de son propre chef. », s’inquiète le journaliste.

Lire aussi : OM : Bamo Meïté, jamais utilisé par Genesio, peut saisir sa chance

Fabrice Lamperti résume l’été marseillais en une formule : « Zéro recrue, que des départs. » D’après lui, le technicien de 59 ans espérait au minimum quelques jeunes joueurs à faire progresser, à défaut de titulaires.

Bruno Genesio a déjà proposé sa démission à Lille

Départ de Genesio à l'OM : le précédent lillois qui inquiète vraiment 6

L’hypothèse d’un départ volontaire a un antécédent récent. Le 23 janvier 2026, au soir d’une défaite 2-1 contre le Celta Vigo en Ligue Europa, Bruno Genesio avait remis sa démission au LOSC. Lille venait alors d’enchaîner quatre revers depuis le début de l’année. Olivier Létang, alors président du club nordiste, l’avait refusée, et l’entraîneur avait poursuivi sa mission avant de rejoindre Marseille l’été suivant.

À voir

ASSE : Mahmoud Jaber de retour à l’entraînement avec les Verts

Ce soir-là, il s’était désigné comme premier responsable, puisqu’il compose l’équipe, tout en demandant aux joueurs d’assumer leur part. Lille pointait pourtant à la 5e place de Ligue 1. À l’OM, la série atteint cinq matchs et le club se trouve dans la zone de relégation.

Un mercato de l’OM verrouillé par l’UEFA et la DNCG

Les « restrictions » évoquées par Lamperti ont des contours précis. Les discussions entre Genesio et la direction avaient commencé début juin, mais sa nomination n’a été officialisée que le 1er juillet 2026, le temps que l’UEFA et la DNCG rendent leurs décisions. L’instance européenne a infligé au club une amende de 10 millions d’euros, une exclusion de Ligue Europa assortie du sursis et des limites sur les inscriptions en liste A. La DNCG a encadré la masse salariale et le montant des transferts.

Lire aussi : OM : Genesio face à un nouveau casse-tête avant la reprise

Frank McCourt a donc vendu. Mason Greenwood est parti à Fenerbahçe pour 45 millions d’euros, Geronimo Rulli à Manchester City, Facundo Medina au Bayer Leverkusen, Quinten Timber à Crystal Palace et Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne. Leonardo Balerdi a été prêté à l’AS Roma. Les seules signatures de l’été concernent Timothy Weah et Hamed Junior Traoré, déjà prêtés la saison passée et transférés définitivement. Goal évalue les ventes à 80 millions d’euros et parle du pire début de saison de l’histoire du club.

À voir

Mercato PSG : Aleksandr Golovin valide les pistes Kislyak et Batrakov

Après le Classique perdu 2-1 au Vélodrome le 20 septembre, Genesio a écarté toute démission et annoncé vouloir s’entretenir avec ses dirigeants et son vestiaire. Daniel Riolo, sur RMC, avait pourtant jugé compréhensible qu’il jette l’éponge après la lourde défaite 4-1 à Besiktas, trois jours plus tôt. L’entraîneur est sous contrat jusqu’en juin 2028. Toute l’actualité du club est à suivre sur notre page OM.

Le calendrier d’octobre est-il vraiment favorable à Bruno Genesio ?

Troyes, Angers et Le Havre en Ligue 1 : sur le papier, la reprise paraît plus abordable que les sorties face à Monaco ou au PSG. Le déplacement dans l’Aube, le 11 octobre, ressemble surtout à un duel de bas de tableau. Promu cet été, Troyes est 16e avec 4 points, un de plus que Marseille.

La Ligue Europa vient se glisser entre ces matchs. L’OM reçoit l’Olympiakos le 15 octobre, va à Angers le 18, se rend à Graz pour défier le Sturm le 22, puis accueille Le Havre le 25. Le programme compte huit rencontres en 28 jours jusqu’au déplacement à Lens, le 8 novembre, et l’effectif s’est encore réduit pendant la trêve. Derek Cornelius, touché à la hanche avec le Canada, devrait être absent environ trois mois. Bonne nouvelle en revanche pour Amine Gouiri, attendu à Troyes après sa gêne à la cuisse.

Une série prolongée pendant ce mois chargé ramènerait vite sur la table la question posée par Fabrice Lamperti, celle d’un Bruno Genesio usé plus que poussé dehors.

À voir

France-Italie : sans Mbappé, Zidane reçoit Mancini ce soir sur TF1

Lire aussi : OM : Le calendrier d’octobre va faire très mal, 8 matchs en 28 jours