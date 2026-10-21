Accueil - Mercato OM - OM : Genesio emmène un renfort inattendu à Sturm Graz

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L’OM tentera de vaincre ce jeudi le Sturm Graz en Ligue Europe. Bruno Genesio a d’ailleurs réservé une surprise dans son groupe en convoquant le jeune attaquant Antoine Valero pour ce voyage en Autriche.

OM : Bruno Genesio convoque Antoine Valero face à Sturm Graz

L’Olympique de Marseille se rend ce jeudi en Autriche avec un seul objectif en tête : remporter enfin ses trois premiers points face à Sturm Graz. Bruno Genesio a d’ailleurs retenu un nom inattendu pour cette troisième journée de Ligue Europa. L’entraîneur marseillais a fait appel à Antoine Valero.

Bruno Genesio poursuit visiblement sa politique d’ouverture envers le centre de formation de l’OM. Après Kelyann Bezahaf, Nouhoum Kamissoko, Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah, c’est autour d’Antoine Valero d’intégrer l’équipe A. L’avant-centre de 18 ans découvre enfin l’ambiance au sein d’un groupe professionnel.

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Sa présence sur la feuille de match n’est cependant pas encore acquise. Même si le voyage à Sturm Graz constitue déjà une marque de confiance pour Antoine Valero. C’est un moment fort pour ce Minot marseillais

Un profil qui répond à un besoin en attaque

Notons que Amine Gouiri est le fer lance de l’attaque phocéenne avec 5 réalisations cette saison. L’OM compte peu d’options naturelles pour le remplacer. Antoine Valero ne vient sans doute pas pour bouleverser la hiérarchie. Mais sa convocation montre que son travail est suivi de près par le staff der Genesio.

Ses statistiques de la saison dernière appuient cette attention. L’attaquant de 18 ans avait inscrit 23 buts inscrits, dont 15 en National U19. Il a notamment signé un doublé en Suisse, le 31 mars dernier, lors des qualifications à l’Euro U19. Il a aussi pris part à la Coupe du monde U17 au Qatar.

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Un rendement plus ou moins solide pour un joueur de son âge. Antoine Valero est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028. Il était régulièrement écarté du groupe pro. Cette convocation peut rapprocher les deux parties, au moment où sa progression attire les regards.