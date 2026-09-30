Accueil - Mercato OM - OM : Inquiétude à Marseille, Bruno Genesio privé de joker ?

Bruno Genesio espère sans doute mettre la main sur un joker pour renforcer son effectif. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne devrait pas recruter avant le prochain mercato d’hiver. Et la piste menant à Karl Toko-Ekambi vient de s’envoler.

OM : Bruno Genesio devrait composer sans renfort supplémentaire

Le besoin de renforcer le groupe de Bruno Genesio se fait de plus en plus ressentir. Comme le rappelle Football.fr, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a terminé le mercato estival sans la moindre arrivée. Aucune recrue n’a été signée pour compenser un exode massif.

Des cadres tels que Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Facundo Medina, Leonardo Balerdi ou encore Quinten Timber ont tous quitté le navire OM. Ils laissent derrière eux un vide difficile à combler. Bruno Genesio se retrouve avec un groupe très amoindri.

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Le manque de profondeur sur son banc devient de plus en plus inquiétant. Une solution émerge alors à l’OM ces dernières heures. L’idée de mettre la main sur un joker médical ou un renfort d’urgence pour pallier ces absences revient en force. Sauf que cette possibilité s’avère très difficile pour les dirigeants phocéens.

L’OM devra faire une croix sur la piste Karl Toko-Ekambi

Parmi les profils ciblés et régulièrement murmurés du côté de la Canebière figurait notamment Karl Toko-Ekambi. L’international camerounais a déjà évolué sous les ordres de Bruno Genesio lors de son passage sur le banc du Stade Rennais de 2022 à 2023. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Ce qui auraient pu faciliter les échanges.

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Karl Toko-Ekambi représentait une alternative intéressante pour dynamiser l’attaque de l’OM. Mais cette piste offensive s’est refermée définitivement. Le club d’Umm Salal a officialisé son recrutement. L’attaquant de 34 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec la formation qatarie de deuxième division. Il connaissait déjà le championnat local pour avoir porté les couleurs d’Al-Arabi lors du précédent exercice.

Vers un mercato hivernal sans recrue ?

Les supporters marseillais devront donc faire une croix sur cette recrue à zéro euro. Les perspectives pour le prochain mercato de janvier n’incitent d’ailleurs pas à l’optimisme. Football.fr explique que l’OM resté totalement inactif cet été en raison des exigences de la DNCG. Ce scénario cauchemardesque pourrait bien se répéter lors du prochain marché des transferts.

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L’Olympique de Marseille est soumis à un encadrement de sa masse salariale. Le club entraîné par Bruno Genesio doit ramener sa masse salariale en dessous des cent millions d’euros. Les mains liées par ces impératifs financiers, le coach phocéen risque de composer avec ses propres ressources pour tenter de sortir de cette mauvaise passe. Les Phocéens étant 17es de Ligue 1 après cinq journées.