Accueil - Mercato OM - Igor Paixao prêt à baisser son salaire pour l’OM, à une condition

Igor Paixao n’a pas esquivé la question qui agite l’OM depuis la fin du mercato. Interrogé ce dimanche par Canal+ sur une éventuelle baisse de salaire, l’ailier brésilien a d’abord rappelé que personne ne lui avait rien demandé. Puis il a ouvert la porte avec une nuance qui change tout.

Ce qu’Igor Paixao a dit sur son salaire

Le premier point est factuel. « Non, non, ils n’ont pas discuté de baisse de salaire avec moi », a répondu l’ailier de l’OM. Aucune réunion, aucune proposition chiffrée, donc.

La suite est plus intéressante. Igor Paixao a assuré que « s’il faut réduire son salaire pour aider le club, c’est la meilleure chose à faire », avant d’ajouter quelques mots qui changent la lecture de sa phrase : « et puis ensuite l’augmenter ». L’effort, oui, mais pas à fonds perdus. Le joueur imagine un geste provisoire, compensé une fois la situation redressée, et renvoie la balle à sa direction : « Il faut juste avoir une discussion et décider de la meilleure manière de faire ça. »

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Pourquoi l’OM parle de baisse de salaire

Le sujet n’est pas sorti de nulle part. Placé sous la surveillance de la DNCG, l’Olympique de Marseille vit depuis l’été au rythme d’un plan d’économies piloté par Grégory Lorenzi, l’ancien dirigeant de Brest devenu directeur sportif. Le président Stéphane Richard a lui-même affirmé que plusieurs joueurs seraient prêts à accepter une réduction de leur rémunération. Une piste qui s’ajoute au plan de Stéphane Richard pour assainir les finances de l’OM.

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Le mercato estival a donné la mesure de la cure. Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Quinten Timber sont partis, sans recrue pour compenser. Fin août, Lorenzi prévenait déjà que vendre un joueur ne garantissait pas de pouvoir le remplacer.

Dans ce vestiaire allégé, Igor Paixao fait partie des salaires les plus élevés, régulièrement classé parmi les quatre premiers derrière Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et Nayef Aguerd selon les estimations qui circulent. Sa parole pèse donc davantage que celle d’un remplaçant.

Un joueur qui voulait rester à Marseille

La position d’Igor Paixao colle avec ce qu’il répète depuis la fin du mercato. Courtisé par Sunderland dans les derniers jours de la fenêtre, le Brésilien a raconté un été « un peu intense », avec un club qui avait placé tous ses joueurs sur la liste des transferts. « Je ne voulais pas partir. Je ne veux toujours pas partir », confiait-il début octobre dans un entretien accordé au Brésil.

À l’OM, on le considère comme une pièce importante. « Igor est un joueur assez important pour l’OM », avait glissé Grégory Lorenzi fin août, au moment où son départ semblait possible. Arrivé de Feyenoord le 1er août 2025 pour environ 35 millions d’euros bonus compris, un record pour le club à l’époque, l’ailier avait bouclé sa première saison avec 12 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues. Son début d’exercice 2026-2027 a été freiné par une blessure à la cuisse en septembre.

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Reste une contradiction que la direction devra trancher. Un joueur prêt à faire un effort, c’est une bonne nouvelle pour les comptes. Un joueur qui conditionne cet effort à une augmentation future, c’est un engagement à honorer plus tard. Et le dossier Sunderland pourrait se rouvrir dès janvier. Toute l’actualité du club est à suivre dans notre rubrique OM.

Igor Paixao va-t-il baisser son salaire à l’OM ?

Rien n’est acté au 11 octobre 2026. Le joueur affirme qu’aucune discussion n’a eu lieu avec ses dirigeants, mais se dit prêt à une baisse temporaire, à condition que son salaire soit revalorisé ensuite.