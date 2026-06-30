Mercato OM : Revirement spectaculaire pour Mason Greenwood

Fortement pressenti sur le départ durant ce mercato estival, l’attaquant de l’OM, Mason Greenwood, pourrait voir son avenir connaître un revirement totalement spectaculaire à l’issue de ce mercato estival. Explications.

Mercato OM : Une offre insuffisante pour Mason Greenwood ?

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Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble se rapprocher doucement, mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille, qui rêve de boucler un transfert entre 50 et 55 millions d’euros cet été. Pour le moment, l’AS Roma n’offrirait toutefois que 40 millions d’euros au maximum, un montant qui est loin de faire l’unanimité.

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« Je sais que l’OM est dans une urgence financière, mais au-delà de ça, il y a aussi une question d’image. C’est d’essayer de faire comprendre que votre meilleur joueur, vous ne pouvez pas le brader », a prévenu Karim Bennani, sur La chaîne L’Équipe, avant de poursuivre. « Tous les autres français vendent bien et très bien. Marseille vend mal, très mal », ajoute le journaliste, qui rappelle que l’OM doit reverser 40% de la somme reçue pour le transfert de Greenwood.

« Dans la mesure, où tu dois donner 40% à Manchester United, ce n’est pas assez pour Marseille. Tu fais une opération presque blanche. Honnêtement, ce serait très mal vendu de la part de l’OM et ce serait un très mauvais signal envoyé pour les futurs départs », a poursuivi Bennani. Une situation qui pourrait pousser le club olympien et le joueur de 24 ans à envisager un tout autre scénario.

Greenwood vers une troisième saison à Marseille ?

Si Mason Greenwood figure bien parmi les joueurs les plus convoités de l’effectif de l’OM, son départ n’apparaît plus aussi inéluctable qu’il y a encore quelques semaines. Le club marseillais espère récupérer près de 50 millions d’euros en cas de transfert de l’ancien ailier de Manchester United.

Un gros montant qui permettrait à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de poursuivre leur rééquilibrage financier tout en disposant de moyens supplémentaires pour renforcer l’effectif. Mais ce montant pourrait refroidir plusieurs prétendants. C’est en tout cas l’analyse de Karim Attab, journaliste de Maritima, qui estime que les offres espérées ne devraient pas arriver immédiatement.

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« Je pense en effet qu’il n’y aura pas (ou peu) d’offres à ce prix (50 M€) aujourd’hui. Après la Coupe du monde, ça peut bouger très vite et monter assez haut. Après, si l’OM vend plusieurs joueurs d’ici la fin de la Coupe du monde, pour moi ça ne serait pas fou de garder Greenwood », a déclaré le spécialiste.

Cette hypothèse prend tout son sens dans le contexte actuel. Si Marseille parvient à générer des liquidités grâce à d’autres transferts, la nécessité de céder Greenwood pourrait fortement diminuer.

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Reste à voir si le principal sera d’accord pour passer une troisième saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.