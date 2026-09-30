OM : Keyliane Abdallah dit ses vérités sur l’après-Greenwood

Keyliane Abdallah est sans aucun doute la nouvelle révélation du début de saison de l’Olympique de Marseille. Mais le jeune ailier polyvalent refuse de subir la pression liée à la succession de Mason Greenwood.

OM : Keyliane Abdallah refuse toute comparaison avec Mason Greenwood

L’Olympique de Marseille connait un début de saison catastrophique. Cinq défaites en six matchs. Mais au milieu de ce marasme sportif, une révélation illumine le quotidien des supporters : Keyliane Abdallah. Le jeune ailier droit s’est confié au micro de BFM Marseille sur son début de saison sensationnel à l’OM.

L’attaquant de 20 ans s’impose peu à peu dans la rotation voulue par Bruno Genesio. Il en a profité pour évoquer sur le lourd héritage qu’il doit endosser dans le couloir droit suite au départ de Mason Greenwood. Keyliane Abdallah refuse tout simplement de s’infliger une telle charge mentale.

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Le jeune attaquant de l’OM explique : « Passer après Mason Greenwood avec ses stats… on attendra beaucoup de toi. Je ne me mets pas de pression pour ça, car ça me mettrait plus en difficulté ». Même s’il reconnait qu’il s’est beaucoup inspiré de l’attaquant lorsque les deux hommes se côtoyaient encore à la Commanderie.

Un transfert record pour l’Olympique de Marseille

Notons que le départ de Mason Greenwood vers la Turquie a profondément marqué le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Le club de Fenerbahçe a déboursé environ 45 millions d’euros pour son transfert. L’ancien Mancunien est ainsi devenu la plus grande vente de l’histoire du club phocéen.

Ce transfert record a permis de soulager un peu les comptes de l’OM. Le club phocéen traversait une tempête institutionnelle sous la coupe de Frank McCourt et peinait à équilibrer sans finances sans l’injections de nouveaux capitaux. Le milliardaire américain ayant décidé de fermer les vannes.

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La direction sportive de l’Olympique de Marseille a ainsi accepté de grosse offres pour alléger drastiquement sa masse salariale. L’attaquant anglais, qui sortait d’une saison de 26 buts et 11 passes décisives, a été contraint de filer en Turquie. Son départ, combiné à ceux de Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, a laissé un vide difficile à combler à l’OM.

Une bonne rélation avec Bruno Genesio

C’est dans ce contexte reconstruction par défaut que Bruno Genesio n’hésite pas à s’appuyer sur de jeunes talents. Cette configuration inattendue profite pleinement à Keyliane Abdallah qui s’efforce de tracer son propre chemin sous la tutelle exigeante mais aussi bienveillante de son entraîneur.

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Le jeune attaquant profite de la proximité de Bruno Genesio. Il confie d’ailleurs que : « je suis à l’écoute du coach et au service de mes coéquipiers. Le coach est très proche de ses joueurs, il sait comment nous parler. C’est très sain. Il est vraiment dans l’échange avec son staff ». Il est fier de porter un maillot dont il a toujours rêvé de défendre les couleurs au plus haut niveau. Le Minot marseillais avance étape par étape, déterminé à s’imposer durablement à l’OM.