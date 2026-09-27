Accueil - PSG mercato - Mercato : Man City relégué, le PSG se positionne sur Haaland

Reconnu coupable de 114 chefs d’accusation pour des infractions aux règles financières entre 2009 et 2018, Manchester City risque gros au sein du football anglais. Plusieurs stars comme Erling Haaland pourraient demander leur départ. Le PSG se positionne déjà pour récupérer l’attaquant de 26 ans.

Manchester City en 5e division ? Erling Haaland s’interroge déjà

C’est indiscutablement l’affaire qui secoue le football anglais depuis le vendredi. Après plusieurs années d’investigations, Manchester City vient d’être reconnu coupable de 114 des 115 charges retenues contre lui pour manquements au fair-play financier. Les peines potentielles, selon The Athletic, vont d’amendes à un retrait de points, voire une exclusion de la Premier League.

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Une exclusion de certaines compétitions n’est pas non plus à exclure, une relégation en Championship non plus. Le journaliste Ben Jacobs va même encore plus loin. Selon le spécialiste anglais, si les Citizens venaient à être exclus de la Premier League, alors l’English Football League serait prête à soutenir cette décision en refusant également d’accueillir le club dans les autres compétitions professionnelles anglaises.

« EXCLUSIF : Manchester City a été reconnu coupable de la quasi-totalité des infractions au règlement financier de la Premier League. Les sanctions n’ont pas encore été décidées, toutes les options restant ouvertes, et City devrait faire appel. Selon des sources proches du dossier, qui ont requis l’anonymat, car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement, City a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation », explique le journaliste britannique.

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Une telle décision reléguerait alors Manchester City en cinquième division. Il s’agirait évidemment de la sanction ultime pour le club entraîné par Enzo Maresca, mais aucun scénario n’est à exclure au vu de l’ampleur du dossier et du nombre de chefs d’accusation retenus contre les Skyblues. Le procès du siècle pourrait donc faire très mal à Manchester City. Le club fera appel, mais les stars commencent à s’interroger. Erling Haaland en premier lieu.

Bataille de titans à venir pour Erling Haaland ?

Sous contrat jusqu’en juin 2034, Erling Haaland n’a aucune clause libératoire ni en cas de relégation ni dans aucune autre circonstance, précise le journal Sport. Mais si l’international norvégien formulait officiellement une demande de départ, le club anglais pourrait envisager un transfert en cas de relégation et un prix raisonnable pourrait être fixé avec le temps.

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En effet, le site Fichajes confirme qu’au cas où Manchester City viendrait à quitter la Premier League, une vague de départ serait alors inévitable, notamment celui de Haaland. La publication espagnole rapporte que le Real Madrid et le FC Barcelone sont déjà à l’affût dans ce dossier, prêts à dégainer pour s’offrir l’ancien buteur du Borussia Dortmund en fonction des sanctions qui seront prises à l’égard des Citizens.

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Les deux géants de la Liga ne sont pas les seuls à s’intéresser à l’ancien protégé de Pep Guardiola puisque le média cite également le Paris Saint-Germain. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi garderaient un oeil avisé sur Erling Haaland, au même titre que le Bayern Munich et Arsenal.

Sans aucun doute, celui qui est valorisé par Transfermarkt à 220 millions d’euros provoquera une frénésie totale sur le marché des transferts si Manchester City venait à être relégué en Championship, voire à un échelon encore plus bas.

Manchester City a été jugé coupable de la quasi-totalité des manquements aux règles financières de la Premier League qui pesaient sur le club depuis plusieurs années, portant sur des infractions présumées commises entre 2009 et 2018, ainsi que sur un défaut de coopération avec l’enquête de la Ligue.

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Le club a immédiatement annoncé son intention de faire appel de cette décision, mais les sanctions potentielles, allant d’une lourde pénalité de points jusqu’à une possible relégation en Championship, font désormais peser une réelle incertitude sur l’avenir sportif du club.