OL – Fenerbahçe : Guendouzi, Greenwood, Ferreira, le verdict tombe !

L’UEFA a rendu ses décisions après les incidents survenus à l’issue du barrage retour de Ligue des champions entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe, le 26 août dernier. Mattéo Guendouzi est lourdement sanctionné, tandis que Mason Greenwood et Antonio Ferreira écopent également de sanctions.

OL – Fenerbahçe : Guendouzi lourdement sanctionné par l’UEFA

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La rencontre s’était achevée dans la confusion après la qualification de Fenerbahçe au Groupama Stadium. Après le coup de sifflet final, Mattéo Guendouzi avait provoqué les supporters lyonnais, notamment en criant « Allez l’OM ! », avant qu’un mouvement de tension ne dégénère entre plusieurs protagonistes, dont l’entraîneur des gardiens de l’OL, Antonio Ferreira, qui avait tenté de s’en prendre au milieu français.

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Suite à l’ouverture de l’enquête disciplinaire, Mattéo Guendouzi est celui qui paie le plus lourd tribut parmi les joueurs impliqués. Le milieu de Fenerbahçe a été suspendu pour quatre matchs de compétitions de clubs de l’UEFA et devra verser une amende de 50 000 euros.

L’instance européenne lui reproche « d’avoir insulté d’autres personnes présentes lors du match, provoqué les spectateurs et enfreint les règles fondamentales de bonne conduite ». La suspension de deux de ces quatre rencontres est toutefois assortie d’une période probatoire d’un an à compter de la date de la décision.

Guendouzi manquera ainsi les deux premières rencontres européennes de Fenerbahçe auxquelles il aurait normalement pu participer, notamment contre l’AS Roma et Aston Villa. Les deux autres matchs de suspension sont assortis du sursis prévu par l’UEFA.

Greenwood suspendu pour un match

Mason Greenwood a également été sanctionné après son comportement lors de la fin de rencontre. L’attaquant anglais de Fenerbahçe écope d’une suspension d’un match et d’une amende de 30 000 euros. L’UEFA a retenu contre lui le fait d’avoir « enfreint les règles fondamentales de bonne conduite ». Sa suspension est assortie d’une période probatoire d’un an.

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Cette décision permet donc à Greenwood de rester disponible pour les prochaines échéances européennes de Fenerbahçe, sous réserve des conditions habituelles de participation. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait lui aussi été au cœur des tensions ayant suivi la qualification du club turc.

Antonio Ferreira, l’OL et Fenerbahçe sanctionnés

Côté lyonnais, la sanction la plus lourde concerne Antonio Ferreira. L’entraîneur des gardiens de l’OL a été suspendu pour cinq matchs de compétitions de clubs de l’UEFA pour « coups et blessures graves ». Deux de ces rencontres sont assorties d’une période probatoire d’un an.

L’Olympique Lyonnais devra également régler plusieurs amendes. Le club est condamné à 48 000 euros pour « jets d’objets », 5 500 euros pour « l’allumage d’engins pyrotechniques », 5 000 euros pour « troubles causés par le public » et 50 000 euros pour « violation des règles générales et fondamentales de conduite ».

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Fenerbahçe est de son côté condamné à 30 000 euros pour avoir « allumé et lancé des engins pyrotechniques », 15 000 euros pour « des troubles causés par le public » et 50 000 euros pour « violation par son équipe des règles générales et fondamentales de conduite ».