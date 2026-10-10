Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia menacé par Mika Godts ?

Après une trêve internationale réussie avec la Belgique, Mika Godts pourrait connaître sa première titularisation avec le PSG contre Le Mans ce samedi soir au Parc des Princes. Dans les colonnes de L’Équipe, l’un des anciens entraîneurs de l’ailier de 21 ans a osé la comparaison avec Khvicha Kvaratskhelia.

Mika Godts n’a pas « attendu d’être au PSG pour être comparé à Kvaratskhelia »

Pour le journal L’Équipe, Oscar Garcia, l’ancien coach de Mika Godts à l’Ajax Amsterdam, n’a pas tari d’éloges sur le nouvel ailier du Paris Saint-Germain. Très intéressant avec la Belgique lors de la trêve internationale, l’attaquant parisien a pu faire le plein de confiance.

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Désormais de retour au PSG, il doit désormais lancer sa saison, lui qui pourrait fêter sa première titularisation dès ce samedi soir, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, contre Le Mans au Parc des Princes. Pour son ancien mentor, le protégé de Luis Enrique possède les qualités pour prendre une place majeure au PSG, jusqu’à rivaliser en importance avec le phénomène géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Le rapprochement avec l’ailier géorgien ne date pas de l’été passé et son arrivée en France.

« À l’Ajax, on l’avait comparé à lui directement. Il peut devenir un joueur aussi important que Kvara. Il a de la vitesse, il va plus vite que lui ballon au pied, il dribble, il est très agile. C’est le même type de joueur que Kvaratskhelia. Bien sûr Kvara a plus d’expérience que Mika Godts, mais il va apprendre de lui. Je suis sûr qu’un jour, Mika trouvera sa place au PSG », a expliqué le technicien espagnol.

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Avec 360 minutes disputées durant la trêve internationale, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être ménagé avant le déplacement du Paris SG à Manchester City, mercredi, pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une occasion pour Mika Godts de gagner du temps de jeu et de se montrer aux yeux de Luis Enrique.

Mika Godts veut confirmer sa bonne trêve internationale sous le maillot du PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été pour 55 millions d’euros, Mika Godts n’a pas encore montré ses capacités à Luis Enrique. Il espère toutefois surfer sur sa bonne trêve internationale pour enfin lancer sa saison avec le double champion d’Europe.

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« Personnellement impliqué dans la signature de Mika Godts, Luis Enrique loue régulièrement son tempérament, sa créativité, sa mobilité et sa capacité à provoquer le danger », avance le quotidien Le Parisien. De passage en conférence de presse vendredi après-midi, Luis Enrique a donné son avis sur la situation de son numéro 22 en sélection belge.

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« Il n’a pas été au Mondial, mais il est déjà en sélection. C’est important pour lui d’avoir le calme et la tranquillité pour affronter ce nouveau chemin de la meilleure des manières. Je l’ai vu très bon et avec de la personnalité. J’aime bien la manière dont il a joué avec la Belgique », a déclaré le coach du Paris SG.

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Face au Mans pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, Godts pourrait donc avoir une belle occasion de franchir un premier cap au PSG et de se faire une place importante dans la rotation de Luis Enrique.

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