Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Après le Ballon d’Or, Kylian Mbappé s’excuse auprès des Chinois

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La plaisanterie de Kylian Mbappé concernant Mao Zedong passe très mal en Chine. Au point où l’international tricolore du Real Madrid a présenté ses excuses au peuple chinois dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Real Madrid : Une polémique qui coûte cher à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé était au cœur d’une vive controverse en Chine. Ces récents propos sur Mao Zedong ont provoqué un tollé dans l’Empire du milieu. Plusieurs sponsors chinois ont même pris leurs distances avec l’attaquant vedette du Real Madrid. Au point où le Français a réagi. Il a présenté ses excuses au peuple chinois via un communiqué.

« Ce propos était maladroit et je comprends aujourd’hui qu’il a blessé de nombreuses personnes en Chine. » Avant d’ajouter : « Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé. »

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L’enjeu dépasse la simple polémique pour Kylian Mbappé. Ce sont ses revenus et sa popularité en Asie qui sont en jeu. Cette polémique intervient dans une période compliqué pour le buteur du Real Madrid.

Ballon d’Or 2026 remporté par Harry Kane à Londres

Rappelons que la cérémonie du Ballon d’Or 2026 s’est tenue ce lundi pour la première fois à Londres. Et elle a tourné à l’avantage de Harry Kane. L’attaquant anglais du Bayern Munich a remporté ce sacre tant convoité devant Kylian Mbappé, deuxième du vote. Le Français était pourtant en campagne depuis des semaines.

Il avait confié à CNN que « ce pourrait être une bonne année » pour lui. Il avait aussi affirmé que le Ballon d’Or revient à celui qui prouve être le meilleur lors des grandes compétitions. Kane, lui, pouvait compter sur un bilan solide : champion d’Allemagne, buteur en série et Soulier d’or européen. Cette soirée décevante pour le capitaine des Bleus s’est prolongée par une crise d’image.

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