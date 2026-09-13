Accueil - FC Nantes - Poirier vs Ziani : La guerre froide au FC Nantes

‎‎Au FC Nantes, Grégory Poirier serait déjà confronté à des tensions avec une partie du secteur de la formation, notamment autour de Stéphane Ziani. Les choix effectués avec certains jeunes joueurs seraient au cœur des crispations, alors que le nouvel entraîneur tente encore d’installer son projet.

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‎‎Grégory Poirier n’est arrivé que récemment sur le banc du FC Nantes, mais son passage commence déjà à provoquer des remous au-delà du terrain. Selon les informations d’Emmanuel Merceron sur X, les relations entre le technicien et certains membres de la formation seraient devenues difficiles.

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Le dossier concerne notamment Stéphane Ziani, figure connue de la maison jaune et verte, aujourd’hui impliquée auprès de la réserve. ‎‎Dans une publication consacrée à cette situation, Merceron estime que Ziani « semble plutôt bouder Poirier maintenant, avec ses amis de la formation ».

Une formulation qui alimente les spéculations, sans pour autant constituer une confirmation officielle d’un conflit par le FC Nantes ou par les deux hommes concernés. C’est précisément là que se situe la frontière entre tension supposée et réalité établie.

‎‎Quand les choix sur les jeunes mettent le feu aux poudres

‎‎Le désaccord présumé aurait une origine sportive. D’après les éléments rapportés autour de cette affaire, plusieurs décisions prises concernant les jeunes du club auraient été mal accueillies au sein de la formation. Le choix de faire redescendre certains éléments, dont Sacha Ziani, fils de Stéphane Ziani, serait notamment observé de près. ‎‎D’autres décisions sont également citées, comme celles concernant Bahmed Deuff et Bahereba Guirassy.

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Ces orientations prennent une dimension particulière alors que Nantes vient de connaître une période de reconstruction et doit trouver le juste équilibre entre résultats immédiats et développement de ses talents. Pour l’instant, rien ne permet cependant d’affirmer publiquement qu’un véritable affrontement oppose Poirier et Ziani.

‎‎Le vrai danger se cache peut-être derrière ce bras de fer

‎‎Le contexte sportif rend cette histoire particulièrement sensible. Nantes évolue en Ligue 2 après sa relégation et cherche à retrouver rapidement une dynamique positive. Le club ne peut donc guère se permettre que l’équipe professionnelle et sa formation avancent avec des objectifs différents, surtout lorsque les jeunes constituent une partie importante de son identité.

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‎‎Les résultats de Poirier offrent déjà quelques éléments de contexte. Le FC Nantes avait décroché un succès 1-0 contre Nancy après un nul 3-3 à Guingamp, avant de s’incliner à Sochaux. Par ailleurs, le club a officiellement annoncé le départ de Bahmed Deuff vers la Belgique le 3 septembre, tandis que son actualité récente montre que l’académie reste pleinement intégrée à la vie sportive nantaise.

‎‎Entre autorité sportive et ADN nantais, Poirier joue gros

‎‎Le cas Poirier dépasse donc largement une éventuelle brouille entre deux hommes. Un entraîneur nouvellement installé doit pouvoir choisir ses joueurs et imposer ses principes. Mais à Nantes, la formation possède une importance historique et symbolique qui rend chaque décision concernant les jeunes particulièrement scrutée.

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‎‎L’enjeu pour Poirier sera désormais de conserver la maîtrise de son projet sans créer une fracture durable avec les éducateurs. Quant à Stéphane Ziani, aucune déclaration publique de sa part ne vient, à ce stade, confirmer une rupture avec le technicien.

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Tant que les principaux intéressés ne s’expriment pas, parler de « guerre » serait excessif. Mais la fumée commence suffisamment à s’épaissir pour que le FC Nantes garde un œil attentif sur le feu.