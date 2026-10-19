Le maillot PSG x NFL est en vente depuis ce lundi 19 octobre. À six jours du premier match de saison régulière de la NFL disputé en France, le Paris Saint-Germain dévoile deux tenues dessinées avec Nike et la ligue américaine. Le club de la capitale se place au centre d’une semaine qui, sur le papier, ne concernait que le football américain.

Ce que propose le maillot PSG x NFL

Les deux versions s’appellent « Red and Blue » et « Monogram ». On les trouve sur la boutique en ligne du PSG, dans les magasins officiels du club à Paris et à New York, mais aussi dans la boutique officielle de la NFL à Paris. Aucun prix ne figure dans l’annonce du club. Une deuxième vague suit jeudi 22 octobre, avec une capsule PSG x New Orleans Saints vendue en ligne et dans les boutiques parisiennes.

Les visuels dévoilés par le club montrent un vrai maillot de football américain, coupe large, dans le bleu du PSG avec un col rouge. Au dos, « Paris » et le numéro 75, celui du département. Une fleur de lys figure sous le col, dans le dos, motif présent sur le blason parisien comme sur le casque des Saints. Le logo du club occupe la manche et le bouclier de la NFL se trouve à l’encolure.

Maillot PSG x NFL : l’offensive officielle de Paris aux US 6

Le rendez-vous sportif est fixé au dimanche 25 octobre, à 14h30, au Stade de France. Les Saints y affrontent les Pittsburgh Steelers pour la 7e semaine du championnat. Le NFL Paris Game fait partie des neuf matchs que la ligue joue hors des États-Unis cette saison, sur quatre continents.

Pourquoi les Saints et pas les Steelers ?

La franchise de Louisiane n’a pas été choisie au hasard. La Nouvelle-Orléans, ancienne ville française, arbore une fleur de lys sur le casque de son équipe. En mai 2025, les Saints ont signé un partenariat avec les Paris Musketeers, le club parisien de football américain : stages pour les jeunes, événements communs, échanges entre staffs à l’étude.

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La capsule avec le PSG va beaucoup plus loin. Elle met le logo des Saints à côté de celui du club français le plus suivi au monde, devant une audience qu’aucune équipe de football américain basée à Paris ne peut toucher seule.

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PSG et NFL, ce que Paris vient chercher outre-Atlantique

Le ballon rond n’est presque qu’un prétexte. Depuis l’arrivée de Jordan sur ses tenues de Ligue des champions en 2018, Paris se vend comme une marque de mode autant que comme un club, et ses maillots circulent bien au-delà des tribunes. La Coupe du monde des clubs 2025, jouée aux États-Unis et terminée par une finale perdue face à Chelsea, lui a offert une exposition rare outre-Atlantique. Avec la NFL, le club parle maintenant à des millions de fans qui ne regardent pas le soccer.

Le programme de la semaine va dans ce sens. Le 23 octobre, une « Hail Mary Pass » doit franchir la Seine au niveau du Petit Pont Cardinal Lustiger. Le même jour à 15h, Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque, animera un talk à la NFL House, au 46 rue Cambon, dans le 1er arrondissement. L’entrée est gratuite. Une création musicale originale accompagne aussi le lancement.

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Pour le supporter qui suit avant tout l’actualité du PSG sur le terrain, l’opération ne change rien : ce maillot PSG ne sera jamais porté en Ligue 1. Pour le club, elle crée un précédent. Si la NFL revient jouer à Paris, ce qu’elle n’a pas encore annoncé, le Paris Saint-Germain aura déjà pris la place de partenaire local que d’autres pourraient convoiter.