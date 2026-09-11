Accueil - PSG - PSG : Les deux étoiles sur le maillot, une fierté portée sur tous les fronts

‎‎Le PSG conservera ses deux étoiles au-dessus de son écusson pendant toute la saison 2026-2027, en Ligue 1 comme en Coupe de France et en Ligue des champions. Le club parisien entend ainsi afficher partout son statut de double champion d’Europe consécutif.

PSG : Deux étoiles, un message qui dépasse l’Europe

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‎Pour le Paris Saint-Germain, le choix est désormais acté. Le club francilien a confirmé à ICI Paris Île-de-France que ses deux étoiles accompagneront l’équipe première masculine dans toutes les compétitions cette saison. Elles seront donc visibles aussi bien au Parc des Princes qu’à l’extérieur, loin du seul décor des soirées européennes.

‎‎La décision marque une évolution par rapport à la saison précédente. Après son premier sacre continental, Paris avait limité ce symbole aux rencontres de Ligue des champions. Cette fois, le club veut prolonger la célébration du deuxième titre européen consécutif sur l’ensemble de son calendrier.

‎‎Ce ne sont pas deux nouvelles étoiles sur l’écusson

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‎‎Attention toutefois à ne pas confondre symbole et identité visuelle. Le blason officiel du Paris SG ne change pas. Les deux étoiles constituent un élément distinctif ajouté au maillot pour rappeler les deux couronnes européennes conquises successivement.

‎‎Le club assume cette dimension commémorative. Son deuxième sacre consécutif, obtenu en 2026, a porté le total parisien à deux Ligues des champions, après le premier titre décroché en 2025. Le PSG a d’ailleurs déjà décliné cette identité sur plusieurs produits officiels.

‎‎Un symbole qui accompagnera Paris partout

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‎‎Cette saison, les supporters pourront donc retrouver ces deux étoiles sur les différentes scènes nationales et européennes. Une manière simple, mais particulièrement visible, de rappeler aux adversaires que Paris ne repart pas de zéro après son immense campagne continentale.

‎‎Le détail est aussi révélateur d’une nouvelle réalité sportive. Le PSG ne célèbre plus seulement une victoire isolée : il met en avant une continuité au sommet de l’Europe. Le club vise désormais une troisième Ligue des champions consécutive, avec un symbole qui pourrait, un jour, prendre encore plus de poids.