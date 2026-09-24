Accueil - PSG mercato - Mercato : Le prodige JJ Gabriel snobe le PSG pour l’Espagne

Luis Campos serait proche de perdre la bataille pour le prodige de Manchester United, JJ Gabriel. Considéré comme l’un des grands talents de la génération 2010, le milieu offensif de 15 ans souhaiterait rejoindre l’Espagne.

Mercato PSG : JJ Gabriel prêt à quitter Man United dès cet hiver ?

Considéré comme l’un des grands talents de la génération 2010, Joseph Junior Andreou Gabriel ne souhaiterait pas poursuivre son aventure avec Manchester United, selon le journal espagnol Sport. Sous contrat aspirant chez les Red Devils, le natif d’Enfield est à la recherche de nouveaux horizons pour éclore véritablement.

Lire aussi : Mercato : Le PSG a de la concurrence pour Lacine Megnan-Pave

À voir

OM : Genesio récupère un renfort, Tochukwu Nnadi de retour

Surtout que plusieurs grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone seraient très chauds pour le récupérer dès le prochain mercato estival. Auteur d’un triplé dès sa première en Youth League le 10 septembre dernier (5-0 contre Sabah), le meneur de jeu formé à Manchester United depuis ses 11 ans était attendu pour la première fois sur une feuille de match en pro mercredi dernier, au 3e tour de League Cup contre Brighton (2-3).

Mais son nom a finalement été retiré, juste après que le jeune homme a fait savoir son envie de quitter le club, d’annuler son inscription avant la fin de son lien actuel avec Manchester United, dans le but de pouvoir rejoindre librement un autre club avec un contrat professionnel une fois qu’il aura eu seize ans. désinscrit, pour explorer d’autres opportunités, frustré de son évolution trop lente et du niveau global décevant des pensionnaires d’Old Trafford.

Et visiblement, la décision du wonderkid JJ Gabriel de quitter Manchester United n’a pas vraiment étonné les suiveurs du club anglais, notamment le meilleur buteur de l’histoire du club, Wayne Rooney.

À voir

Mercato : Le PSG a de la concurrence pour Lacine Megnan-Pave

« Je pense que tous ceux qui suivaient le dossier de près savaient que ça allait arriver. Il faut être honnête, Manchester United a tout fait, absolument tout fait pour le garder, pour le garder au club (…) C’est juste décevant, bien sûr, parce que c’est un joueur d’un tel niveau, et c’est un garçon adorable. Donc on ne sait jamais, si c’est allé trop loin, et s’il y avait une chance qu’il reste.

Mais je pense que tous ceux qui suivaient le dossier de près savaient probablement que ça allait arriver », a déclaré Rooney sur Stick to United, l’émission de Disney+. Alors que le phénomène anglais s’apprête à quitter Old Trafford, son avenir ne devrait pas se dessiner au Paris SG, mais plutôt en Espagne et au FC Barcelone.

JJ Gabriel déjà promis au Barça ?

Selon les informations du quotidien catalan SPORT, Gabriel et son entourage n’auraient actuellement aucune intention de signer le contrat proposé par Manchester United. Surtout, ils auraient indiqué directement au PSG et au Bayern Munich que leur préférence sportive allait vers l’Espagne. Le choix se dessinerait donc entre les deux géants de Liga.

Lire aussi : Mercato PSG : Ça sent mauvais pour la recrue Mika Godts à Paris

À voir

Mercato FC Nantes : Sacha Ziani et Emmanuel Kiah rejoignent Touraine

Une situation particulièrement défavorable au Paris Saint-Germain, qui semble désormais devoir compter sur un changement de position du joueur pour revenir dans la course. Le Barça disposerait d’un argument important : JJ Gabriel aurait une affection particulière pour le club catalan et a déjà été aperçu à plusieurs reprises avec le maillot blaugrana.

Le joueur et sa famille se sont également rendus à Barcelone récemment, tandis que Deco aurait intensifié les contacts avec son représentant Ali Barat. Le directeur sportif barcelonais chercherait notamment à convaincre l’international anglais des moins de 17 ans grâce à un projet lui offrant une progression rapide vers l’équipe première.

Son profil technique serait considéré comme parfaitement compatible avec le style de jeu du Barça. Mais le Real Madrid possède lui aussi des arguments considérables. Toujours selon SPORT, la proposition madrilène serait nettement supérieure financièrement à celle formulée par Barcelone. Le Barça espérerait donc compenser cette différence grâce au projet sportif et à la préférence supposée du joueur pour le club catalan.

À voir

ASSE : Meïvyn Agesilas résilie son contrat avec Saint-Étienne

Son représentant Ali Barat continuerait pour le moment à recueillir les différentes propositions avant de les présenter à Gabriel et à sa famille. Aucune décision définitive n’aurait encore été prise et le dénouement pourrait intervenir prochainement.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Luis Campos suit quatre jeunes talents pour l’hiver

À voir

OM : La décision radicale de Bruno Genesio pour Bamo Meïté

Mercato PSG : Luis Campos vise la pépite Mezian Mesloub

Pour le Paris Saint-Germain, qui espérait attirer l’un des jeunes joueurs les plus convoités de sa génération, la situation apparaît toutefois beaucoup plus compliquée : à ce stade, JJ Gabriel privilégierait clairement le Barça ou le Real Madrid.