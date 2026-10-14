PSG : Daniel Riolo fracasse les fans parisiens avant Man City

L’affaire Manchester City continue de faire des vagues jusqu’à Paris. Daniel Riolo a vertement critiqué les récentes déclarations de Luis Enrique en faveur des Sky Blues, avant de s’en prendre aux supporters du PSG.

PSG : Luis Enrique défend Man City, Riolo sort de ses gonds

Luis Enrique n’a pas choisi la discrétion. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a surpris mardi en conférence de presse. Il a pris parti pour Manchester City qui est menacé de lourdes sanctions pour ses entorses répétées aux règles financières de la Premier League.

Luis Enrique déclarait : « j’espère que tout finira bien pour Manchester City parce que tout ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable. Tous les trophées qu’ils ont gagnés sont mérités ». Cette déclaration tombe à un moment sensible. Le PSG se rend à l’Etihad Stadium ce mercredi 14 octobre à 21h00 pour la deuxième journée de la Ligue des champions.

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Luis Enrique et ses hommes tenteront de vaincre un adversaire redoutable. D’anciennes stars de Premier League réclament d’ailleurs des sanctions exemplaires. Les propos du coach espagnol ont aussi choqué Daniel Riolo. Le consultant sur RMC Sport a affiché son mécontentement suite à ces déclarations.

En guerre contre le clubisme, une maladie mentale

Il a poussé la comparaison. Une équipe de onze joueurs dopés qui courraient plus vite mériterait-elle sa victoire ? Daniel Riolo précise qu’on parle ici de « dopage financier » massif. L’avantage est déjà acquis avant même d’entrer sur la pelouse. Puisque les joueurs ont été payés avec de l’argent que le club n’avait pas le droit d’injecter.

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Il trouve ainsi Luis Enrique bien trop indulgent envers un club jugé coupable en première instance. Même si la sanction n’est pas encore connue. Le débat ne s’est pas arrêté là. Daniel Riolo a reçu une avalanche de messages hostiles sur les réseaux sociaux avant de répliquer.

Riolo a visé les supporters parisiens. Il constate que beaucoup d’entre eux défendent aussi Manchester City. L’éditorialiste est persuadé qu’ils changeraient d’avis aussitôt si leur entraîneur le leur demandait. « Je pense que leur coach leur dirait de manger de la merde, ils seraient deux minutes après la tête dans les chiottes. Le clubisme, une belle maladie mentale », a-t-il lancé.

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Ses détracteurs lui renvoient une autre lecture. Le consultant de l’After Foot n’aurait toujours pas digéré le succès de Luis Enrique à la tête du PSG. Il l’avait sévèrement critiqué à ses débuts sur le banc de parisien. Mais l’Espagnol est parvenu à remporter deux C1 consécutifs avec les Parisiens. Il tentera ce soir de vaincre les Sky Blues.