Barça-PSG : Rodri prévient ses coéquipiers avant les retrouvailles

À quelques jours du choc entre le FC Barcelone et le PSG, programmé mardi prochain en Ligue des champions, Rodri a désigné le club parisien comme la meilleure équipe du moment. Le milieu espagnol demande à ses coéquipiers de l’humilité et du calme avant ce rendez-vous européen, qu’il voit comme un vrai test pour jauger leur niveau.

Rodri place le PSG au sommet et annonce la couleur

Le Paris Saint-Germain retrouve le FC Barcelone, et l’affiche est très attendue. D’après la radio espagnole COPE, Rodri ne cache pas son admiration pour l’équipe de Luis Enrique. Pour lui, les champions d’Europe en titre sont aujourd’hui la référence du football continental. Le compliment pèse lourd : même ses futurs adversaires respectent ce collectif parisien.

Lire aussi : PSG : Nuno Mendes touché à la cuisse, à 3 jours du Barça

Après la victoire du Barça contre le Betis Séville (5-2), un match où il a trouvé le chemin des filets, l’international espagnol a aussi tenu à calmer les ardeurs. « Nous nous déplacerons à Paris avec humilité, sans faire de bruit », a-t-il lancé en zone mixte. Le message est clair pour ses partenaires : pas question de bomber le torse avant un rendez-vous où la moindre erreur se paie cash.

Un choc européen sans pression excessive pour le Barça

Malgré l’enjeu, Rodri refuse d’y voir un tournant de la saison. À ses yeux, le calendrier démarre à peine, et un faux pas, même à Paris, ne ruinerait pas les ambitions catalanes. Une façon de garder le groupe serein avant un déplacement qui s’annonce costaud. « Ce sera un excellent test pour évaluer notre niveau et voir où nous en sommes », a-t-il ajouté.

À voir

OM : Le chantier colossal qui attend le nouveau directeur marque

Il a aussi demandé à ses partenaires de « rester calmes, faire preuve de maturité », la saison étant encore longue. Face à une équipe parisienne capable d’imposer un rythme élevé, le Barça devra se montrer solide collectivement. Le duel sera tactique autant que mental, et l’expérience pourrait y faire la différence.

Rodri choisit Paris plutôt que le Real Madrid

Cette admiration ne se limite pas aux déclarations d’avant-match. Dans un entretien accordé à la COPE, il y a quelques semaines, on a demandé à Rodri de trancher entre deux affiches : défier le club parisien ou jouer un Clasico contre le Real Madrid. Sa réponse a surpris par sa franchise, d’autant que la rivalité entre les deux géants espagnols occupe une place à part dans le football européen.

Lire aussi : PSG : cheville d’Akliouche, la photo terrifiante du tacle

« Bon allez, je choisis le match contre Paris. C’est la meilleure équipe du moment », a lâché l’ancien joueur de Manchester City, passé aussi par l’Atlético de Madrid. Ballon d’Or 2024, l’Espagnol va découvrir l’intensité des Clasicos sous le maillot blaugrana, après avoir été associé au Real Madrid pendant le mercato estival. Pourtant, c’est bien le défi parisien qui retient son attention.

Le PSG face à un révélateur de premier ordre

Cette sortie rappelle le statut que le PSG s’est forgé en Europe après ses récents succès. Double champion d’Europe en titre, le club parisien est présenté par Rodri comme l’adversaire à battre. Flatteur, certes, mais sans valeur sur la pelouse. Les compliments ne gagnent pas les matchs, et le Barça compte bien défendre ses propres ambitions.

Lire la suite sur le PSG :

Penalties : Le PSG rate un tir sur deux depuis mars 2025

À voir

ASSE : Après Red Star, Bernauer prévient déjà pour Nantes

Mercato PSG : Contacts confirmés entre Campos et JJ Gabriel

Côté parisien, cette déclaration en dit long sur la manière dont les adversaires abordent cette affiche. Rodri attend un test grandeur nature, et le PSG devra confirmer son rang face à des Barcelonais ambitieux. Mardi prochain, place aux actes. Et si le milieu espagnol a déjà choisi son affiche préférée, reste à prouver que son équipe peut tenir tête au collectif qu’il place tout en haut de la hiérarchie.