Accueil - PSG mercato - Kvaratskhelia au PSG : La vraie raison de son choix dévoilée

Khvicha Kvaratskhelia a expliqué les raisons qui l’ont convaincu de rejoindre le PSG en janvier 2025, malgré plusieurs autres sollicitations. Dans un entretien accordé à la BBC, l’ailier géorgien a notamment mis en avant les échanges avec Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi.

Pourquoi le PSG s’est-il imposé dans l’esprit de Kvaratskhelia ?

Le choix de Khvicha Kvaratskhelia ne s’est visiblement pas résumé à une question de prestige. Dans son entretien avec la BBC, le Géorgien est revenu sur son parcours et sur le moment où Paris s’est présenté comme une nouvelle étape possible. Son discours laisse apparaître un élément déterminant : la manière dont le projet parisien lui a été présenté.

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Le joueur raconte qu’après ses années au Napoli, plusieurs possibilités existaient. Pourtant, la rencontre avec le président parisien et Luis Enrique a rapidement fait basculer sa décision. « Quand j’ai parlé avec le président et avec Luis Enrique, je n’ai pas hésité une seconde », explique Kvaratskhelia à la BBC, en évoquant la confiance affichée par les deux hommes dans son profil.

Qu’est-ce que Luis Enrique lui a réellement proposé ?

Derrière le nom du PSG, c’est donc surtout une place dans un projet sportif qui aurait séduit l’ancien Napolitain. Le Géorgien affirme avoir compris immédiatement la manière dont l’entraîneur espagnol envisageait son utilisation. Une perspective suffisamment convaincante pour qu’il demande à son entourage de ne pas prolonger les discussions avec les autres prétendants.

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« Je savais que je pouvais réussir dans cette équipe », confie-t-il dans cet entretien à la BBC. Une phrase qui prend aujourd’hui une dimension particulière puisque son adaptation parisienne a été accompagnée de performances majeures sur la scène européenne. Le pari n’est plus seulement théorique, il a rapidement trouvé sa place dans l’attaque parisienne.

Pourquoi son parcours rend ce choix encore plus significatif ?

Avant Paris, Kvaratskhelia avait déjà connu une ascension peu ordinaire. Après ses débuts au Rubin Kazan puis son passage au Dinamo Batumi, il avait rejoint le Napoli en 2022. Dès sa première saison italienne, il avait été élu meilleur joueur de Serie A et avait participé au sacre du club napolitain.

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Son arrivée au PSG, en janvier 2025, représentait donc un nouveau saut dans l’inconnu. Mais les résultats ont rapidement donné du relief à cette décision. Pour sa première saison complète, le Géorgien a inscrit 10 buts et délivré six passes décisives en Ligue des champions 2025-2026, avant d’être désigné joueur de la saison de la compétition.

Quels chiffres illustrent aujourd’hui son impact à Paris ?

Le contexte statistique permet de mesurer le chemin parcouru depuis son arrivée. En avril 2026, le PSG indiquait déjà que Kvaratskhelia avait atteint 20 participations à des buts sur la saison, avec 12 réalisations et huit passes décisives toutes compétitions confondues.

Quelques semaines plus tard, son influence européenne franchissait un autre niveau. Avec 10 buts et six passes décisives en Ligue des champions, il a contribué à une campagne exceptionnelle du PSG. Il a été décisif à chaque tour de la phase à élimination directe et a obtenu le penalty décisif de l’égalisation en finale contre Arsenal.

Son choix parisien a-t-il changé la dimension du joueur ?

Le contraste est saisissant. Celui qui rêvait, lorsqu’il évoluait en Russie, de rejoindre un grand club européen se retrouve désormais au centre du projet parisien et parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2026. Le PSG compte dix joueurs dans cette liste, un record pour le club, et Kvaratskhelia figure pour la troisième fois parmi les candidats.

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Son choix initial paraît donc prendre une autre épaisseur avec le temps. Il ne s’agissait pas seulement de rejoindre une équipe prestigieuse, mais de trouver un environnement dans lequel son football pouvait s’exprimer. Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi lui ont présenté cette perspective ; les deux saisons suivantes ont apporté leurs propres réponses. À Paris, le Géorgien n’a pas simplement changé de maillot. Il a changé de dimension.