Accueil - PSG mercato - Le Havre-PSG : compos, Paris sans Dembélé chez le dernier

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Paris ouvre la 9e journée de Ligue 1 chez une équipe qui n’a encore battu personne. Pour ce Le Havre-PSG, Luis Enrique se présente sans Ousmane Dembélé, Marquinhos ni Khvicha Kvaratskhelia, et Mika Godts, décisif lundi contre Lyon, a manqué l’entraînement de jeudi pour une raison qui n’a rien de sportif. Voici les compos probables de Le Havre-PSG.

Le Havre-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi est fixé au vendredi 30 octobre à 19h, au stade Océane, avec une diffusion sur Ligue 1+. Le PSG arrive en tête du championnat avec 17 points, un de plus que Rennes, et sur une série de huit victoires toutes compétitions confondues. En face, Le Havre ferme la marche : 2 points en huit journées, deux nuls, six défaites, et déjà cinq longueurs de retard sur le premier non relégable.

Mika Godts, absent pour une naissance

Le Belge n’était pas avec le groupe jeudi. Pas de pépin musculaire : sa compagne s’apprête à accoucher, et la date de la naissance n’était pas connue au moment de la séance. Sa présence vendredi reste suspendue à l’événement. Lundi, face à l’OL (2-0), il avait marqué son premier but sous le maillot parisien et servi Senny Mayulu.

Le reste de l’infirmerie ne bouge pas. Kvaratskhelia, opéré d’une rupture du ligament croisé, est absent pour plusieurs mois. Dembélé (cuisse gauche) et Marquinhos (cuisse droite) déclarent forfait. Nuno Mendes reste incertain.

Le flanc gauche, le vrai chantier de Luis Enrique

Sans Kvaratskhelia ni Nuno Mendes, c’est toute l’aile gauche titulaire qui disparaît. Lucas Hernandez glisse au poste de latéral, qu’il connaît bien. Devant lui, Désiré Doué tient la corde, Godts étant l’autre option s’il rejoint le groupe à temps. Au milieu, Vitinha et Fabian Ruiz semblent assurés de leur place, João Neves et Warren Zaïre-Emery se disputant la troisième. Ferran Torres devrait tenir l’axe de l’attaque, avec Maghnes Akliouche à droite.

Le Havre, quatre défaites de suite

Toulouse, Lille, Auxerre, puis l’OM : les Normands restent sur quatre matchs sans le moindre point. Le dernier revers, 4-3 au Vélodrome, a pourtant montré une équipe capable de marquer, avec un doublé de Josh Maja et deux penaltys réclamés en vain. Après la défaite contre Auxerre, Didier Digard ne cherchait pas d’excuse : « Il faut être réaliste, on fait face à une situation préoccupante. »

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L’entraîneur havrais a affronté Paris à cinq reprises, pour autant de défaites, dont quatre face à Luis Enrique. Il devra encore faire sans Felix Mambimbi (tendon d’Achille), Timothée Pembélé et Elias Jelert.

Les compos probables de Le Havre-PSG

Le Havre (5-3-2) : Gallon ; Koffi, Touba, Mwanga, Seko, Ouziad ; Richardson, Ebonog, Ndiaye ; Samatta, Maja.

PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Akliouche, Torres, Doué.

Lors des cinq dernières confrontations en championnat, Paris en a gagné quatre et concédé un nul. La dernière, en février au stade Océane, s’était jouée sur un seul but (0-1).

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