Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Le Bayern fixe le prix de Michael Olise à 200M€

Outre le Real Madrid, le PSG rêve également de Michael Olise, phénomène offensif du Bayern Munich. Mais le club allemand compte bien garder son attaquant de 24 ans avec une clause financière qui pourrait décourager beaucoup de prétendants.

Mercato PSG : Le Bayern Munich prêt à tout pour prolonger Michael Olise

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Bayern Munich, Michael Olise continue d’éveiller l’intérêt des plus grands clubs européens. Avec les départs dans le secteur offensif cet été, le PSG a besoin de renfort de standing pour maintenir son niveau européen.

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Olise représente exactement le profil XXL que Luis Campos cherche : un joueur capable de s’adapter immédiatement au système d’Enrique, polyvalent, décisif, français, et déjà rodé aux grandes compétitions. Pour autant, au sortir d’une nouvelle trêve internationale XXL pour l’international français, le club bavarois a bien l’intention de climatiser la concurrence.

Comme indiqué par le média allemand Bild, le Rekordmeister se prépare aux négociations à venir pour prolonger le contrat du natif de Londres. Et d’après les derniers échos, le club entraîné par Vincent Kompany voit les choses en grand puisqu’il prévoit de faire de son numéro 17 l’un des joueurs les mieux payés de son vestiaire.

D’après les informations du journaliste Christian Falk de Bild, le Bayern serait désormais prêt à faire une concession particulièrement rare pour conserver Michael Olise. Alors que le club bavarois se montre généralement très réticent lorsqu’il est question de clauses libératoires, les dirigeants pourraient finalement accepter la demande formulée par l’entourage du joueur.

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Le principe serait de permettre à Olise de disposer d’une porte de sortie dans son futur contrat, mais à des conditions extrêmement protectrices pour le Bayern. La somme évoquée atteindrait ainsi les 200 millions d’euros, un montant qui permettrait aux Bavarois de conserver une marge de manœuvre considérable tout en répondant à la volonté du Français de ne pas être totalement verrouillé à long terme.

Une véritable faveur de la part du Bayern, qui témoigne aussi de la valeur accordée aujourd’hui à l’ancien ailier de Crystal Palace. Mais pour le moment, rien n’est encore définitif dans ce dossier.

Michael Olise place le Real Madrid devant le PSG

Déjà associé au Real Madrid ces derniers mois, Michael Olise reste un profil convoité sur le marché européen, Liverpool et le Paris SG surveillant également sa situation. L’intérêt supposé des Merengues ne date pas d’hier. D’après le quotidien L’Équipe, l’international français aurait fait part à son entourage de son envie de rejoindre le Real Madrid.

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De son côté, le Bayern Munich maintient sa volonté de conserver son ailier, tandis que son directeur sportif, Max Eberl, souhaite connaître ses intentions concernant une prolongation au plus tard l’été prochain. L’éventuelle introduction d’une clause libératoire pourrait néanmoins devenir un élément déterminant pour la suite de ce dossier.

Mais déjà la presse allemande, notamment Sport Bild, rapporte que le Bayen proposerait à Michael Olise une prolongation jusqu’en juin 2032 avec une clause libératoire de 200 millions d’euros et un salaire d’environ 14 millions d’euros contre 25 millions d’euros pour Harry Kane.

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Toujours selon la même source, aucune discussion n’aurait encore été engagée entre les deux parties. De son côté, le Paris Saint-Germain pense être capable de boucler l’affaire, notamment parce que plusieurs joueurs parisiens côtoient actuellement Michael Olise en équipe de France et pourraient peser dans la balance.

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