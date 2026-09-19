Accueil - PSG mercato - PSG : Désiré Doué préféré à Kvaratskhelia pour le classique

Le PSG devrait débuter le Classique face à l’OM ce dimanche avec Désiré Doué plutôt que Khvicha Kvaratskhelia dans le secteur offensif. À quelques heures du rendez-vous au Vélodrome, Luis Enrique semble ainsi privilégier la polyvalence de l’international français, tandis qu’Ousmane Dembélé et Ferran Torres sont également annoncés titulaires.

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Le scénario prend forme à mesure que le coup d’envoi approche. Dans sa composition probable publiée ce samedi, Le Parisien annonce Désiré Doué dans le onze du PSG pour affronter l’OM, aux côtés d’Ousmane Dembélé et Ferran Torres. Le quotidien précise également que Achraf Hakimi devrait manquer cette rencontre en raison de sa blessure à la cuisse droite. Le choix Doué-Kvaratskhelia n’est pourtant pas anodin.

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Le Géorgien possède un statut important dans l’effectif parisien et reste identifié comme l’un des joueurs capables de faire basculer les grands rendez-vous. Mais Luis Enrique semble aujourd’hui regarder au-delà du nom inscrit sur le maillot. Le Français peut occuper plusieurs zones et offrir davantage de mobilité dans une attaque appelée à bouger constamment.

Kvaratskhelia doit-il encore patienter ?

La situation du Géorgien contraste avec celle de Doué, sans pour autant signifier qu’il est définitivement relégué au second plan. Kvaratskhelia reste une arme offensive majeure du PSG, comme l’a encore montré son parcours européen la saison dernière. Il avait inscrit sept buts et délivré trois passes décisives après la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026.

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Mais la hiérarchie offensive de Luis Enrique n’est jamais gravée dans le marbre. Quelques mois plus tôt, le technicien espagnol avait déjà assumé des choix similaires. En finale de Ligue des champions contre Arsenal, Doué, Dembélé et Kvaratskhelia avaient débuté ensemble. Cette fois, le contexte pousse plutôt vers une association différente. Et le moindre détail peut peser dans la décision d’un entraîneur aussi attaché aux complémentarités.

Que change réellement la présence de Ferran Torres ?

L’autre élément déterminant concerne Ferran Torres. L’Espagnol a rapidement trouvé sa place dans le système parisien et son efficacité récente renforce sa candidature pour une place de départ. Le PSG dispose donc d’un trio offensif où les profils peuvent se compléter, mais aussi se permuter selon les phases de jeu. La production offensive récente donne du poids à cette lecture.

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Contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, Torres a inscrit un triplé tandis que Dembélé a été impliqué sur quatre buts lors de la victoire parisienne 6-1. Quelques semaines auparavant, Luis Enrique avait associé Akliouche, Torres et Doué contre Lille, preuve que l’entraîneur n’hésite pas à modifier son animation selon les circonstances.

Le Classique peut-il rebattre les cartes ?

Pour Doué, cette possible titularisation représente une nouvelle occasion de confirmer sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Son profil est particulièrement intéressant pour Luis Enrique : il peut partir d’un côté, rentrer dans l’axe, combiner ou attaquer les espaces. Cette liberté correspond aux principes offensifs du PSG, où les positions fixes sont rarement une religion.

Pour Kvaratskhelia, l’enjeu est différent. Une place sur le banc ne constituerait pas une condamnation, mais simplement une nouvelle étape dans une concurrence particulièrement relevée. Le Géorgien dispose d’arguments solides pour inverser rapidement la tendance, comme il l’avait fait lors de précédentes échéances européennes. Le véritable enseignement du Classique sera donc moins le nom du titulaire que la manière dont Luis Enrique utilise ses nombreuses solutions offensives.

Pourquoi ce choix raconte-t-il le PSG de Luis Enrique ?

Ce choix présumé illustre surtout la logique du technicien espagnol : sélectionner les complémentarités avant les réputations. Dans un match aussi chargé que l’OM-PSG, la capacité à changer de position, à presser, à combiner et à attaquer rapidement peut peser autant que le talent individuel.

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Il faudra toutefois attendre la composition officielle pour transformer cette tendance en certitude. Car avec Luis Enrique, la feuille de match peut parfois réserver une dernière pirouette. Et au Vélodrome, une seule décision suffit pour faire beaucoup parler.

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La compo probable : Safonov, Mendes – Pacho – Marquinhos – Zaïre-Emery, Ruiz – Vitinha – Neves, Doué – Dembélé – Torres