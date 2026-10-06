PSG : Kvaratskhelia définitivement relégué par Désiré Doué ?

La trêve internationale est terminée pour les joueurs du PSG. Certains ont brillé, d’autres noms, à l’image de Khvicha Kvaratskehlia et Désiré Doué. Luis Enrique pourrait prochainement trancher entre les deux attaquants.

PSG : Désiré Doué a marqué des points durant la trêve

Lundi soir, plusieurs internationaux du PSG ont eux joué leur dernier match de la trêve, notamment les trois Français Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Désiré Doué, ainsi que Mika Godts, qui est rentré à 20 minutes de la fin contre les Bleus, alors que la Belgique menait 1-0. Dembélé et Akliouche étaient titulaires et ont déçu, tandis que Doué a fait une entrée fracassante à la 72e minute en remplaçant à gauche Bradley Barcola.

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Déjà excellent contre la Belgique, à droite, il y a une semaine, le milieu offensif de 21 ans n’a eu besoin que cinq minutes ce lundi soir pour marquer un but magnifique du gauche, celui du 1-1. Son deuxième but de la saison après contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe, le 12 août passé. Contre la Belgique, l’ancien joueur du Stade Rennais a marqué, mais a aussi été passeur décisif à deux reprises pour Michael Olise, avec notamment un contrôle à la Neymar exceptionnel sur l’action du 4-1.

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Excellent donc à droite comme à gauche lors des deux matches de la France face à la Belgique, Désiré Doué a clairement marqué des points en équipe de France durant cette trêve, en espérant que cela lui donne de la confiance pour lancer définitivement sa saison avec le Paris Saint-Germain, qui va avoir plusieurs gros matches à disputer en octobre, notamment face à Manchester City, le 14 octobre, et le Barça le 20, en Ligue des Champions. Par contre, les choses ont été beaucoup plus compliquées pour Khvicha Kvaratskehlia durant cette même période.

Khvicha Kvaratskehlia dans le dur avec la Géorgie

Contrairement au jeune international français, Kvaratskhelia ne sort pas grandi de cette trêve internationale, lui qui enchaîne les prestations décevantes avec le Paris SG depuis un mois et demi. Buteur comme Désiré Doué le 12 août dernier contre Aston Villa, l’ancien attaquant du Napoli n’a pas marqué un seul but depuis et a raté un penalty avec la Géorgie lors du premier match perdu par sa sélection contre l’Irlande du Nord le 25 septembre dernier.

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Capitaine des Croisés, le joueur de 25 ans a disputé l’intégralité des quatre matches de son pays durant la trêve, mais n’a pas été décisif une seule fois et son pays n’a d’ailleurs pas marqué un seul but contre l’Irlande du Nord (deux matches), l’Ukraine et la Hongrie. C’est avec donc 360 minutes supplémentaires dans les jambes, mais toujours aucun but ni passe décisive, que Kvaratskehlia rentre à Paris.

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Ce qui donne une nette avance à Désiré Doué dans les choix de Luis Enrique pour les prochaines compositions d’équipe du PSG. Mais Kvara a montré la saison dernière qu’il sait se réinventer au moment des grands rendez-vous de Ligue des Champions.