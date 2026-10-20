Accueil - Mercato OM - OM : « La fusée est lancée », Di Meco croit au rebond

Quinze jours ont suffi pour faire changer de ton Éric Di Meco. Début octobre, l’ancien défenseur de l’OM voyait son club flirter avec la relégation. Après le 5-2 arraché dimanche à Angers, le consultant parle désormais d’une fusée qui décolle.

Di Meco et l’OM : ce qui a changé en deux matchs

Le point de départ n’avait rien d’une exagération. Avant son déplacement à Troyes, le 11 octobre, Marseille pointait dans la zone rouge au bout de quatre défaites de rang. Sur les plateaux, certains évoquaient déjà une descente. Di Meco l’a lui-même rappelé à la radio lundi, pour mieux mesurer le chemin parcouru depuis.

Car l’équipe de l’Olympique de Marseille a gagné deux fois en une semaine, loin du Vélodrome. D’abord 2-0 dans l’Aube. Puis ce succès renversant au stade Raymond-Kopa, après un départ manqué : Lillian Rao-Lisoa avait ouvert le score pour le SCO dès la 14e minute. Himad Abdelli et Nouhoum Kamissoko, tous les deux de la tête, ont retourné la rencontre avant la pause. Amine Gouiri sur penalty, Amine Harit et Igor Paixão ont fait le reste.

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« Il y a des signes », a résumé l’ancien latéral gauche olympien. Avant de lâcher la formule qui résume son nouvel état d’esprit : « La fusée est lancée. »

Le ton tranche avec ses sorties récentes. Quelques jours plus tôt, au moment des dix ans de l’ère américaine, Di Meco s’était montré nettement plus dur en dressant le bilan de Frank McCourt à Marseille. Sur le terrain, au moins, il a trouvé de quoi sourire.

Pourquoi l’ancien Marseillais insiste sur le mental

Le consultant ne s’arrête pas au score. Il décrit un groupe encore crispé. « Mentalement, elle a la pression et est tendue », a-t-il observé au sujet de l’équipe. Une victoire aussi large, selon lui, aide justement à aborder les semaines suivantes avec moins de raideur.

Bruno Genesio ne disait pas autre chose au coup de sifflet final. L’entraîneur phocéen a reconnu que ses joueurs avaient « un peu de pression avant ce match ». Le fait d’avoir encaissé le premier but, puis d’avoir réagi avant la mi-temps, pèse lourd dans la lecture des deux hommes.

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Di Meco retient aussi l’émergence de jeunes capables de tenir leur rang. Kamissoko en est l’exemple le plus parlant. Le milieu malien de 21 ans a profité de la blessure de Pierre-Emile Højbjerg pour décrocher sa première titularisation chez les professionnels à Troyes. Une semaine plus tard, il marquait à Angers sur corner.

Le Havre et Toulouse, deux réceptions pour confirmer

Le calendrier offre maintenant une fenêtre. Di Meco voit dans les réceptions du Havre puis de Toulouse l’occasion de grimper encore au classement. Après la 7e journée, l’OM a rejoint la première moitié du tableau, à cinq points du trio Monaco, Lille, PSG.

La prudence reste de mise. Trois jours avant Angers, les Marseillais avaient chuté face à l’Olympiakos en Ligue Europa (0-1). Et le prochain rendez-vous européen, sur la pelouse du Sturm Graz, servira de premier test à cette fusée que Di Meco voit déjà en orbite.

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