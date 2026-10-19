Accueil - Mercato OM - OM: Alerte, Genesio défiera Sturm Graz sans son gardien

L’OM enfile déjà son costume européen. Bruno Genesio et son équipe iront défier Sturm Graz jeudi en Ligue Europa. L’adversaire autrichien est secoué par une mauvaise nouvelle. Son gardien titulaire, Daniil Khudyakov, est out pour ce choc.

OM : Bruno Genesio devra confirmer en Ligue Europa

Bruno Genesio l’a répété après Angers : « un succès ne règle pas tout ». L’Olympique de Marseille était soulagé ce week-end après sa victoire (5-2) face au SCO. L’entraîneur marseillais a néanmoins rappelé que rien n’était parfait. Il faudra bien négocier les prochaines rencontres.

Cela commence par le déplacement à Sturm Graz, jeudi à 18h45. L’OM a certes retrouvé de la confiance avant cette troisième journée de Ligue Europa. Mais, son parcours européen reste fragile. Les hommes de Bruno Genesio n’ont toujours pas empoché leurs premiers dans la compétition.

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Ils restent sur deux revers face à Besiktas (4-1) et l’Olympiakos (0-1). Le droit à l’erreur n’existe presque plus pour les Phocéens. Ils devront impérativement aller chercher la gagne pour éviter une élimination précoce. La semaine commence d’ailleurs mal du côté autrichien.

Sturm Graz perd son gardien titulaire Daniil Khudyakov

La direction de Sturm Graz annonce ce lundi que le gardien titulaire, Daniil Khudyakov, a été opéré après une grave blessure à la jambe. Il avait été touché lors du derby face au Grazer AK. Le portier russe de 22 ans souffre d’une fracture de la partie basse de la jambe.

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L’opération s’est bien déroulée. La durée de son absence n’a été communiquée. Le coup est rude pour Sturm Graz. Daniil Khudyakov avait démarré les six matchs de championnat de la saison. Il s’était imposé comme le numéro un incontesté dans les cages du club.

🚨Sturm Graz devra faire sans son gardien titulaire, jeudi soir, face à l'OM !



Daniil Khudyakov s'est blessé à la jambe lors du dernier match de championnat et a été opéré, a annoncé le club autrichien.#TeamOM #STUOM pic.twitter.com/ENMvlpbCqe — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 19, 2026

Un avantage à saisir, sans excès de confiance

Son remplaçant devra faire ses preuves dans un contexte européen exigeant. Et l’Olympique de Marseille peut en tirer parti. En mettant rapidement la pression sur la défense adverse, les Marseillais pourraient profiter d’éventuels problèmes d’adaptation derrière.

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Bruno Genesio dispose d’ailleurs d’une attaque retrouvée : cinq buts à Angers, plusieurs buteurs différents et un Igor Paixao enfin libéré. L’OM aurait tort de se croire en terrain conquis. Sturm Graz reste un adversaire redoutable. Marseille devra allier efficacité offensive et rigueur défensive pour revenir de l’Autriche avec les trois points.