Accueil - Mercato OM - OM : Di Meco détruit le bilan de Frank McCourt à Marseille

Les revenus commerciaux de l’OM ont fortement progressé sous Frank McCourt. Mais la récente sortie d’Éric Di Meco ne va pas forcément plaire aux dirigeants marseuillais.

Frank McCourt avec une décennie de croissance financière à l’OM

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt rachetait officiellement l’Olympique de Marseille des mains de Margarita Louis-Dreyfus. Dix ans plus tard, les chiffres commerciaux plaident en sa faveur. Alban Juster, directeur général en charge des finances, a été interrogé par ICI Provence.

Il confirme que les revenus du club phocéen hors droits télévisés ont triplé. Ils sont passés d’environ 50 à 150 millions d’euros par an. Un résultat que la direction de l’OM met en avant pour confirmer la solidité du projet mené sous l’ère Frank McCourt.

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La trajectoire du club phocéen est donc spectaculaire sur le plan des affaires. Cette progression sert aussi d’argument de poids face aux critiques incessantes sur la gestion du milliardaire américain. Elle ne répond pas cependant aux attentes des supporters : des victoires.

Eric Di Meco ne se laisse pas convaincre

Cette communication de la direction de l’Olympique de Marseille n’a d’ailleurs pas échappé à Éric Di Meco. L’ancien défenseur phocéen a choisi de laisser l’économie de côté pour juger le projet de Frank McCourt sur le terrain. Il reconnait l’effort financier du Bostonien. Celui-ci a injecté près de 800 millions d’euros dans le club depuis son arrivée.

Éric Di Meco rappelle néanmoins qu’on n’acquiert pas une institution comme l’OM pour la regarder disputer la Ligue des champions « un an sur deux. À Marseille, l’OM est plus qu’un club de foot », insiste-il sur RMC Sport. L’ancien défenseur s’attaque aussi à l’argument du PSG.

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Il est vrai que le club parisien s’est emparé des trophées ces dernières années. Mais lorsqu’il en a laissé filer, l’Olympique de Marseille n’en a jamais profité. Di Meco lance alors : « l’excuse du PSG est moyenne car d’autres ont gagné pendant ce temps-là. Tu ne fais pas rêver ou tu as rarement fait rêver tes supporters ! C’est catastrophique »

Un présent qui alimente la critique

La situation actuelle de l’Olympique de Marseille donne du poids à ces propos. Les Marseillais ont été battus jeudi dernier à domicile (1-0) par l’Olympiakos en Ligue Europa. Ils pointent à une honteuse 13e place en Championnat et traversent une nouvelle zone de turbulences, entre résultats décevants et tensions financières.

Les ambitions affichées par Frank McCourt à son arrivée paraissent très loin. L’Olympique de Marseille est devenu d’un côté une machine commerciale performante. Et de l’autre côté, les supporters sont toujours en quête de frissons, de titres et de grandes soirées européennes.

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Les investissements consentis par Frank McCourt n’ont pas produit le trophée tant espéré en dix années. L’écart entre le discours et la réalité alimente ainsi un malaise durable autour du Vélodrome. La direction phocéenne devra transformer cette puissance financière en résultats.