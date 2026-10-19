Mercato : Kamissoko rapportera gros à l’OM, 20 M€ attendus

Pour sa deuxième titularisation consécutive, Nouhoum Kamissoko a encore impressionné face à Angers. Le milieu de terrain de 21 ans attire déjà les regards. Au point où de valoir plus de 20 millions d’euros sur le marché des transferts ?

Bruno Genesio mise à présent sur la jeunesse à l’OM

Bruno Genesio revoit ses plans à l’Olympique de Marseille. Les jeunes issus du centre de formation ont désormais leur place dans son onze de départ. La preuve ? L’entraîneur a reconduit Nouhoum Kamissoko ce dimanche à Angers après l’avoir titularisé la semaine dernière à Troyes. Et le milieu de terrain de 21 ans a de nouveau répondu présent.

Nouhoum Kamissoko était associé à Tochukwu Nnadi dans l’entrejeu. Il a livré une prestation complète face aux Angeviens. Le jeune joueur a été solide dans les duels et utile pour récupérer des ballons et propre dans son utilisation du ballon. Il a même trouvé le chemin des filets avant la pause. Cela a permis aux Olympiens de prendre l’avantage (1-2).

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Ce pari s’inscrit dans la ligne définie par la direction. Le président Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi ont fait de l’émergence des jeunes un axe fort de la saison. Nouhoum Kamissoko, Keyliane Abdallah et Tochukwu Nnadi, bien que ce dernier n’ait pas été formé au club, en sont les visages.

Nouhoum Kamissoko, un joyau à valoriser sur le marché

Cette stratégie demande certes de la patience. Mais Bruno Genesio semble l’homme de la situation. Il n’hésite plus à lancer des Minots marseillais dans le grand bain. Surtout que plusieurs cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg et Derek Cornelius sont blessés.

On le sait. Frank McCourt souhaite voir de jeunes talents éclore à l’OM, les laisser progresser, puis les vendre à bon prix. Antoine Wargnier, journaliste à RMC, estimé alors que Nouhoum Kamissoko a tout pour rapporter gros à Marseille. Le confrère lance : « McCourt va pouvoir remercier Genesio pour Kamissoko. Il vaut 20 millions d’euros dans six mois pour un club anglais. »

L’Olympique de Marseille en profite

Cette estimation a fait réagir Romain Canuti, du Phocéen. Ce dernier a répondu avec ironie par un « 60 merci ». Au-delà de la plaisanterie, le débat montre l’intérêt que suscite le joueur dont le contrat expire en juin avec l’OM. Une vente pourrait intervenir l’été prochain.

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En attendant, l’Olympique de Marseille compte bien profiter de ses performances sur le terrain. Nouhoum Kamissoko en est à un but en deux titularisations cette saison sous les couleurs phocéennes.