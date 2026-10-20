Accueil - Mercato ASSE - ASSE : toujours devant au score, la statistique des Verts !

Neuf journées de Ligue 2, neuf ouvertures du score. L’ASSE n’a encore jamais été menée en championnat cette saison, une statistique qui en dit plus sur son fauteuil de leader que le simple total de points, à quelques jours de la réception du FC Nantes.

ASSE : la statistique d’une équipe qui frappe la première

Sochaux, Clermont, Grenoble, Dijon, Montpellier, Dunkerque, Metz, Rodez, puis le Red Star : tous ont dû courir derrière le score face aux Verts de l’As Saint-Etienne. Samedi à Saint-Ouen, Irvin Cardona a trouvé le chemin des filets dès la 13e minute, et ce but a suffi (0-1). Une semaine plus tôt contre Rodez, Thierno Ballo avait déjà débloqué la situation à la 15e minute.

Prendre l’avantage aussi tôt modifie le visage des rencontres. L’adversaire doit se découvrir, ce qui sert une équipe d’Ian Cathro dont les ailiers vont vite. Le bilan suit : sept victoires, un nul et une défaite, soit 22 points et cinq longueurs d’avance sur le Red Star et Reims.

Pourquoi mener ne suffit pas toujours aux Verts ?

La série a pourtant ses failles. À Dunkerque, Saint-Étienne a ouvert la marque avant de s’incliner 2-1. À Metz, les Stéphanois menaient 2-0 et sont repartis avec un nul (2-2). Cinq points perdus alors que le match semblait sous contrôle. Sans ces deux rechutes, le compteur afficherait 27 points. Les deux accrocs sont survenus à l’extérieur. À Geoffroy-Guichard, les Verts ont remporté leurs quatre matchs, face à Clermont, Grenoble, Montpellier et Rodez.

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Le vestiaire n’a pas oublié la soirée lorraine. « On avait tous en tête le match de Metz où c’était un match à notre portée, on menait deux à zéro et on prend deux buts », a reconnu Sohaib Naïr après la victoire au Red Star.

Le déplacement à Bauer a montré une autre facette. Avec un seul but d’écart pendant plus de 75 minutes face à un concurrent direct, les Verts n’ont rien lâché. C’est peut-être là le vrai progrès : savoir garder un avantage, et pas seulement le prendre.

Le FC Nantes pour prolonger la série

Le prochain test arrive samedi 24 octobre à Geoffroy-Guichard, pour la 10e journée, dans une enceinte annoncée à guichets fermés. Les Canaris seront le dixième adversaire à tenter de faire ce qu’aucun club de Ligue 2 n’a réussi depuis août : marquer avant Saint-Étienne.

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