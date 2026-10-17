Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : la blessure de Larsonneur ouvre la porte à un joker

La blessure au genou droit de Gautier Larsonneur, survenue contre Rodez, pourrait éloigner le gardien de l’ASSE des terrains pendant plusieurs mois. Si cette longue indisponibilité se confirme, les dirigeants stéphanois pourraient recruter un joker pour préserver leurs ambitions de montée en Ligue 1.

ASSE : Larsonneur blessé, les Verts face à une nouvelle incertitude

L’AS Saint-Étienne retient son souffle après la blessure de son capitaine. Touché au genou droit face à Rodez, Gautier Larsonneur manquera le déplacement face au Red Star. Le club n’a toutefois communiqué aucune durée d’indisponibilité, mais plusieurs options de prise en charge médicale restent à l’étude. Selon Mohamed Toubache-Ter, le portier pourrait être absent pendant trois mois, soit jusqu’au début de l’année 2027.

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Une telle perspective changerait sensiblement la donne pour les Verts. Au-delà de la perte d’un titulaire habitué aux responsabilités comme Larsonneur, c’est toute la stabilité défensive de l’équipe qui pourrait être mise à l’épreuve. Pour un club qui vise la montée, voir son dernier rempart manquer plusieurs semaines de compétition représente un risque sportif que les dirigeants ne peuvent pas balayer d’un simple revers de la main.

Mamour Ndiaye propulsé sous les projecteurs

En attendant d’en savoir davantage sur la blessure de Larsonneur, Ian Cathro devrait confier les clés des buts à Mamour Ndiaye. Recruté cet été en provenance de Sarpsborg, le Sénégalais s’apprête à connaître sa première titularisation avec l’ASSE face au Red Star, au stade Bauer.

Lucas Lavallée constitue également une autre option dans la hiérarchie des gardiens. Ce rendez-vous sera donc bien plus qu’un simple match de championnat pour Ndiaye. Il devra démontrer qu’il peut répondre présent sous pression, dans un moment où chaque point compte.

« La priorité sera de faire confiance aux solutions déjà présentes dans l’effectif », semble résumer la logique sportive du moment. La direction devra surtout évaluer les garanties offertes par ses gardiens avant de prendre une décision.

Mercato ASSE : Saint-Etienne vers la signature d’un joker ?

Si l’absence de Larsonneur se prolonge, Saint-Étienne dispose de plusieurs possibilités pour renforcer son poste de gardien sans attendre le prochain mercato. Le règlement permet notamment le recrutement d’un joker médical en cas de blessure grave du gardien titulaire ou de sa doublure, sous réserve de l’examen du médecin fédéral et de la validation de la Commission juridique.

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L’ASSE pourrait aussi envisager son joker ordinaire, si elle n’a pas encore utilisé cette possibilité. Des conditions d’éligibilité s’appliquent néanmoins, notamment concernant la licence du joueur en France au cours de la saison. Pour l’heure, aucune cible concrète n’a été annoncée. Les dirigeants doivent donc arbitrer entre la confiance accordée aux gardiens présents et la nécessité de sécuriser un poste stratégique.

Nikolas Polster, une piste à revoir en janvier

Le nom de Nikolas Polster avait déjà circulé dans l’environnement stéphanois au printemps. Mais le gardien appartient toujours à Wolfsberger et ne pourrait pas rejoindre immédiatement le Forez dans le cadre du joker évoqué. Son dossier pourrait éventuellement être réexaminé en janvier, selon les possibilités du marché et l’évolution de la situation médicale.

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D’ici là, la prestation de Mamour Ndiaye face au Red Star pèsera dans la réflexion des dirigeants. Si le jeune gardien convainc, l’ASSE pourrait choisir de patienter. Dans le cas contraire, la blessure de Gautier Larsonneur pourrait accélérer la recherche d’un renfort. Avant de penser à la montée, les Verts doivent d’abord s’assurer que leurs buts restent bien gardés.