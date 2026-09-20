ASSE : Mamour Ndiaye franchit un cap, nouveau défi pour Larsonneur

Arrivé cet été à l’AS Saint-Étienne en provenance de Sarpsborg, Mamour Ndiaye vient d’être convoqué pour la première fois avec le Sénégal par Patrick Vieira. Cette sélection, pourrait menacer la place de Gautier Larsonneur à l’ ASSE, après un début de saison et une prestation à Dunkerque qui n’ont pas totalement convaincu.

ASSE : Mamour Ndiaye va-t-il profiter de sa première sélection avec le Sénégal ?

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L’ASSE a officialisé ce vendredi la convocation de Mamour Ndiaye avec les Lions de la Teranga. « Félicitations à Mamour Ndiaye, sélectionné pour la première fois avec le Sénégal, et à Nadir El Jamali, convoqué avec l’Équipe de France U20 ! », a communiqué le club stéphanois. Arrivé cet été dans le Forez pour être la doublure de Gautier Larsonneur, le gardien de 1,90 m franchit ainsi une étape importante alors qu’il n’a encore disputé aucune minute officielle avec l’équipe première.

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Cette sélection vient récompenser le parcours du jeune portier, champion d’Afrique U20 avec le Sénégal en 2023 et titulaire lors de la Coupe du Monde de la catégorie la même année. Ses prestations avec Sarpsborg en Norvège ont également contribué à attirer l’attention, avant son arrivée à l’ASSE. Patrick Vieira lui offre désormais l’occasion de découvrir le groupe professionnel sénégalais et de progresser au contact de ses cadres.

Pourquoi cette convocation peut-elle changer la donne pour Larsonneur ?

Pour l’instant, Mamour Ndiaye ne menace pas directement le statut de Gautier Larsonneur. Le Sénégalais n’a encore joué aucun match officiel avec l’ASSE et doit d’abord poursuivre son adaptation avant de pouvoir prétendre à une place de titulaire. Mais sa convocation internationale donne une autre dimension à la concurrence au poste de gardien. D’autant que Larsonneur traverse une période où ses performances sont davantage scrutées.

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Samedi passé, lors de la défaite des Verts à Dunkerque (1-2), le gardien stéphanois a encaissé deux buts sur les deux seuls tirs cadrés concédés par son équipe, sans réaliser d’arrêt. Si le premier but nordiste laissait peu de marge au portier, son placement et ses choix sur le second ont davantage alimenté les discussions autour de sa prestation.

Mamour Ndiaye, une concurrence en cours avec Larsonneur ?

La convocation de Ndiaye ne suffit évidemment pas à remettre en cause la hiérarchie établie par Ian Cathro et son staff. Larsonneur conserve son expérience du haut niveau et reste le gardien installé dans les cages stéphanoises. Le jeune Sénégalais doit encore franchir plusieurs étapes avant de pouvoir sérieusement lui disputer sa place.

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Mais cette première sélection tombe à un moment où le titulaire est davantage observé. Pour Ndiaye, le rassemblement avec le Sénégal représente donc une occasion d’emmagasiner de l’expérience et de revenir dans le Forez avec un nouveau statut. S’il parvient ensuite à convaincre à l’entraînement et à saisir les opportunités qui se présenteront, la concurrence pourrait progressivement devenir plus concrète à l’ASSE.