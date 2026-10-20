Accueil - Mercato ASSE - ASSE : MHSC, le nouveau dauphin de Saint-Etienne se montre menaçant

Le nouveau dauphin de l’ASSE, le Montpellier HSC se montre menaçant. Il s’est imposé largement à Rodez AF et poursuit sa série positive en Ligue 2.

Ligue 2 : Montpellier écrase Rodez et se hisse derrière l’ASSE

L’ASSE a conforté sa première place au classement de la Ligue 2, grâce à sa victoire contre le Red Star qui était son dauphin avant le coup d’envoi de la 9e journée. Les Stéphanois sont allés s’imposer au stade Bauer à Saint-Ouen dans le choc au sommet. Irvin Cardona a inscrit l’unique but de la victoire des Verts à la 14e minute.

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L’équipe d’Ian Cathro a ensuite résisté aux assauts de celle de Damien Perrinelle jusqu’à décrocher la victoire. Un précieux succès qui permet à l’AS Saint-Etienne d’être seul leader avec 22 points, soit une marge de quatre points. Quant au club audonien, il est désormais relégué à la 4e place avec 5 points de retard.

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La bonne opération de la journée a été réussie par le Montpellier HSC. Il a fait un bond au classement grâce à son succès éclatant contre Rodez Aveyron Football, lundi soir, au stade Paul-Lignon (3-0), en clôture de la 9e journée. Nicolas Pays (55e), Laciné Megnan (59e) et Daryll Benlahou (76e) sont les auteurs des trois buts inscrits en deuxième période.

Le MHSC remonte grâce à sa série positive !

Le MHSC est désormais le dauphin de l’ASSE. Un dauphin menaçant ! En effet, l’équipe de Zoumana Camara est sur une série positive de trois victoires, respectivement contre Pau FC, Grenoble Foot et RAF, et un match nul à Reims.

Elle a engrangé 10 points sur 12 points possibles lors des quatre dernières journées consécutives. De plus, le club héraultais possède la meileure défense de Ligue 2, avec seulement 5 buts concédés en 9 matchs. Ce qui lui a permis de remonter au classement. Les Pailladins ont fait mieux que les Stéphanois sur cette période.

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L’équipe de Ian Cathro a en effet perdu face à l’USL Dunkerque et a été accrochée par le FC Metz avant de se relancer avec deux victoires de suite contre Rodez et, évidemment, le Red Star. L’AS Saint-Etienne n’a pris que 7 points à partir de la 6e journée, mais elle conserve son avance grâce à ses 7 victoires en 9 journées.

Un joker pour Saint-Etienne, avant la 10e journée

Les Verts sont donc un joker avant un autre choc contre le FC Nantes, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Quel que soit le résultat de la rencontre, ils resteront premiers au classement. Néanmoins, ils pourront voir le Montpellier HSC (18 points), le Stade de Reims (17 points) et le Red Star (17 points) se rapprocher d’eux, en cas de faite face aux Canaris.

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D’ailleurs, les Montpelliérains et les Audoniens s’affronteront dans une confrontation directe, samedi (14h) au stade de la Mosson. Quant aux Rémois, ils se déplaceront à Boulogne-sur-Mer, lundi prochain, en clôture de la 10e journée.