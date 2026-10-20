Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ejecté du podium par Saint-Etienne, le Red Star déjà revanchard

La défaite infligée par l’ASSE au Red Star au stade Bauer (0-1) est restée en travers de la gorge du club audonien, dont le gardien de but rumine déjà la revanche.

L’ASSE fait chuter le Red Star et lui laisse des regrets

L’ASSE a remporté le choc au sommet contre le Red Star à Saint-Ouen. Le seul but concédé par Gaëtan Poussin a suffi aux Stéphanois pour empocher les trois points de la victoire. Cette défaite à domicile est lourde de conséquences pour le club de la banlieue parisienne. Il a chuté de la deuxième à la quatrième place du podium de la Ligue 2 et compte désormais 5 points de retard sur les Stéphanois.

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Le gardien de but des Audoniens regrette cette courte défaite qui fait mal. « On a été timides et on se fait punir en prenant un but. En deuxième mi-temps, on a manqué d’allant, on a manqué de percussion devant ainsi que de vitesse dans nos passes pour déséquilibrer ce bloc stéphanois », a-t-il confié dans Ligue 2 Extra sur beIN Sports.

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Battu par Irvin Cardona, le buteur de l’AS Saint-Etienne, Gaëtan Poussin estime qu’il n’a pas manqué grand-chose au Red Star pour tenir tête aux Stéphanois. « On perd le match sur le plus petit des scores, mais on a essayé de jouer avec nos principes de jeu », a-t-il regretté.

Gaëtan Poussin : « Saint-Etienne reste prenable sur un match, à nous de bosser »

Ejecté au pied du podium, le Red Star a à cœur de rebondir rapidement, afin de se relancer dans la course pour les places qualificatives pour la montée en Ligue 1. Gaëtan Poussin donne déjà rendez-vous à leurs adversaires, notamment l’ASSE, pour la suite de la saison.

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« A nous de continuer de travailler fort et de réitérer nos performances du début de saison. Nous devons continuer de bosser pour essayer de les titiller, car je pense que ce genre d’équipe reste prenable sur une rencontre », a prévenu le portier de 27 ans.

ASSE – Red Star : Rendez-vous le 26 mars 2027

Il faut noter que le prochain rendez-vous entre le Red Star et Saint-Etienne est programmé le 19 mars 2027, au stade Geoffroy-Guichard, soit dans cinq mois. Ce sera à l’occasion de la 26e journée du championnat, donc dans le sprint final de la saison.

D’ici cette rencontre retour, les tendances pour la montée devraient se dessiner. Mais pour l’heure, c’est l’ASSE qui domine le championnat avec 22 points, 22 buts marqués et 8 buts encaissés en 9 matchs.

Les Verts dominent le championnat grâce à ses tops joueurs

Gaëtan Poussin reconnaît d’ailleurs la domination des Stéphanois. « L’AS Saint-Etienne montre au quotidien que c’est l’équipe la plus forte du championnat sur les neuf premiers matchs. Elle est devant de loin, il n’y a rien à dire. On a fait face à une équipe très bien organisée, avec de tops joueurs », a-t-il admis.

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Parlant des individualités, Irvin Cardona (5 buts, 5 passes décisives), Thierno Ballo (5 buts, 2 passes décisives), Augustine Boakye (5 buts, 3 passes décisives) et Jakob Breum (2 buts, 5 passes décisives) sont en tête des meilleurs buteurs et passeurs décisifs de la Ligue 2.